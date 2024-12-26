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Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах - РИА Новости, 26.12.2024
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09:30 26.12.2024 (обновлено: 09:31 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/bomba-1991375896.html
Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах
Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах - РИА Новости, 26.12.2024
Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах
Один из задержанных за попытку покушений на высокопоставленных российских военных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу для теракта, видео... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:30:00+03:00
2024-12-26T09:31:00+03:00
люберцы
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из задержанных за попытку покушений на высокопоставленных российских военных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу для теракта, видео с его признанием обнародовала ФСБ России. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. "Двадцать третьего декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20241226/fsb-1991370238.html
люберцы
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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ
ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ.
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люберцы, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
Люберцы, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах

Задержанный за попытку покушения на военных забрал бомбу из тайника в Люберцах

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из задержанных за попытку покушений на высокопоставленных российских военных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу для теракта, видео с его признанием обнародовала ФСБ России.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа.
"Двадцать третьего декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт", - сказал задержанный.
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ЛюберцыРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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