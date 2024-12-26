https://ria.ru/20241226/bomba-1991375896.html

Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах

Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах - РИА Новости, 26.12.2024

Бомбу для подрыва высокопоставленного военного хранили в Люберцах

Один из задержанных за попытку покушений на высокопоставленных российских военных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу для теракта, видео... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:30:00+03:00

2024-12-26T09:30:00+03:00

2024-12-26T09:31:00+03:00

люберцы

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из задержанных за попытку покушений на высокопоставленных российских военных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу для теракта, видео с его признанием обнародовала ФСБ России. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. "Двадцать третьего декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20241226/fsb-1991370238.html

люберцы

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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ. 2024-12-26T09:30 true PT5M34S

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Ольга Фомченкова

люберцы, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве