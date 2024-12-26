https://ria.ru/20241226/bespilotnik-1991362536.html

В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия

В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия - РИА Новости, 26.12.2024

В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия

Обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области, пострадавших и возгорания нет, на месте работают... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:52:00+03:00

2024-12-26T07:52:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

происшествия

волгоградская область

котовский район

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 26 дек - РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области, пострадавших и возгорания нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.По словам главы региона, ночью ПВО сбили БПЛА на территории Волгоградской области, пострадавших нет, военные и гражданские объекты не получили повреждений."Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы", - приводятся слова Бочарова.

https://ria.ru/20241224/gladkov-1991022599.html

волгоградская область

котовский район

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Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, котовский район, андрей бочаров