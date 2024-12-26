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В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия - РИА Новости, 26.12.2024
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07:52 26.12.2024 (обновлено: 08:00 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/bespilotnik-1991362536.html
В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия
В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия - РИА Новости, 26.12.2024
В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия
Обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области, пострадавших и возгорания нет, на месте работают... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:52:00+03:00
2024-12-26T08:00:00+03:00
происшествия
волгоградская область
котовский район
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 26 дек - РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области, пострадавших и возгорания нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.По словам главы региона, ночью ПВО сбили БПЛА на территории Волгоградской области, пострадавших нет, военные и гражданские объекты не получили повреждений."Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы", - приводятся слова Бочарова.
https://ria.ru/20241224/gladkov-1991022599.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, котовский район, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Котовский район, Андрей Бочаров
В Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия

В Котовском районе Волгоградской области БПЛА упал на территорию промпредприятия

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ВОЛГОГРАД, 26 дек - РИА Новости. Обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области, пострадавших и возгорания нет, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.
По словам главы региона, ночью ПВО сбили БПЛА на территории Волгоградской области, пострадавших нет, военные и гражданские объекты не получили повреждений.
"Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы", - приводятся слова Бочарова.
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ПроисшествияВолгоградская областьКотовский районАндрей Бочаров
 
 
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