https://ria.ru/20241226/avto-1991473047.html
Дилеры прокомментировали скопление автомобилей на складах к концу года
Дилеры прокомментировали скопление автомобилей на складах к концу года - РИА Новости, 26.12.2024
Дилеры прокомментировали скопление автомобилей на складах к концу года
Склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:13:00+03:00
2024-12-26T15:13:00+03:00
2024-12-26T15:13:00+03:00
экономика
авто
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Газета "Коммерсантъ" в четверг написала со ссылкой на участников рынка и экспертов о скоплении на складах российских автодилеров и импортеров, по разным оценкам, от 200 до 360 тысяч единиц китайских автомобилей. По мнению опрошенных ей экспертов, их хватит до апреля-мая 2025 года. "На складах дилеров и производителей традиционно имеется запас автомобилей, и, в целом, все в рамках нормы для работы дилеров в ближайшие пару месяцев", - сообщили в РОАД. В ассоциации отметили, что рассчитывать на снижение цен из-за избытка автомобилей не стоит. "Какие-то акционные предложения будут, но все понимают, что цена сегодня -лучшее предложение", - добавили там. Из-за повышения утилизационного сбора и нестабильности курсов валют в январе стоит ожидать роста цен. А снижение автокредитования в этот период приведет спаду покупательской активности и "минусам" в секторе продаж новых авто, отмечает РОАД.
https://ria.ru/20241223/rossija-1990898084.html
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экономика, авто, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Российские автомобильные дилеры
Дилеры прокомментировали скопление автомобилей на складах к концу года
Дилеры назвали традиционным скопление автомобилей на складах в РФ к концу года
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Газета "Коммерсантъ" в четверг написала со ссылкой на участников рынка и экспертов о скоплении на складах российских автодилеров и импортеров, по разным оценкам, от 200 до 360 тысяч единиц китайских автомобилей. По мнению опрошенных ей экспертов, их хватит до апреля-мая 2025 года.
"На складах дилеров и производителей традиционно имеется запас автомобилей, и, в целом, все в рамках нормы для работы дилеров в ближайшие пару месяцев", - сообщили в РОАД.
В ассоциации отметили, что рассчитывать на снижение цен из-за избытка автомобилей не стоит. "Какие-то акционные предложения будут, но все понимают, что цена сегодня -лучшее предложение", - добавили там.
Из-за повышения утилизационного сбора и нестабильности курсов валют в январе стоит ожидать роста цен. А снижение автокредитования в этот период приведет спаду покупательской активности и "минусам" в секторе продаж новых авто, отмечает РОАД.