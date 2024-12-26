https://ria.ru/20241226/autoagressiya-1915608826.html

Аутоагрессия: что это такое, как определить и вылечить, советы врачей

Аутоагрессия: что это такое в психологии, причины, признаки у детей и взрослых

Аутоагрессия: что это такое, как определить и вылечить, советы врачей

Современная психология выделяет несколько форм деструктивного (разрушительного) поведения. Аутоагрессия - одна из самых распространенных, причем склонность к... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:51:00+03:00

2024-12-26T15:51:00+03:00

2024-12-26T15:51:00+03:00

общество

психология

темперамент

медицина

психиатрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/72/1555867254_0:135:3071:1863_1920x0_80_0_0_3cbcd46bf528b62ca3d1fb42beaf2c81.jpg

Современная психология выделяет несколько форм деструктивного (разрушительного) поведения. Аутоагрессия - одна из самых распространенных, причем склонность к причинению себе вреда может проявляться как у ребенка, так и у взрослого человека. Что это такое, какие виды она принимает, в чем заключается ее лечение и профилактика, - в материале РИА Новости.АутоагрессияВ переводе с латинского аутоагрессию можно определить как “нападение на самого себя”. На сегодняшний день этим термином обозначается такое поведение человека, при котором он (осознанно или бессознательно) стремится причинить вред собственному телу или организму в целом.При этом аутоагрессия нередко воспринимается как своеобразный защитный механизм, который возникает в ответ на сильный стресс. То есть изначально мишенью для негативных эмоций является некий внешний объект (например, другой человек). Но если выместить накопившуюся злость и раздражение по адресу не представляется возможным (так как в итоге есть риск потерять работу, разрушить семейные отношения и так далее), то агрессия направляется на себя.Причины у взрослыхСклонность к аутоагрессии может быть следствием сильной травмирующей ситуации, которую человеку пришлось пережить в прошлом. Это может быть тяжелый опыт, связанный с насилием (как психологическим, так и физическим), стрессовые ситуации (развод, смерть близкого человека) и другие причины.Считается, что склонность к саморазрушению нередко является следствием сложных отношений внутри семьи. Если ребенок рос в напряженной негативной обстановке, родители были скупы на проявления любви и заботы, часто ругали, критиковали, наказывали, то уже во взрослом возрасте человек может страдать от заниженной самооценки и демонстрировать аутоагрессивное поведение.“Иногда аутоагрессия возникает на почве нездоровой необходимости наказать самого себя за какой-то проступок, как ранее человека наказывали значимые взрослые”, - говорит Лилия Шувалова, психолог, преподаватель кафедры киберспорта университета “Синергия”.Порой причины аутоагрессии имеют биологическую природу, когда деструктивное поведение вызвано психическими заболеваниями или нарушениями в работе головного мозга. Особенности психики также влияют на то, насколько каждый конкретный человек склонен к проявлению агрессии по отношению к самому себе.Виды и формыОпираясь на то, как выражается аутоагрессия у человека, можно выделить четыре основных ее разновидности. В первую очередь это физическая, которая проявляется в нанесении себе травм и увечий. Духовная аутоагрессия связана с суицидальными мыслями и формированием различного рода зависимостей, психическая (человек обвиняет себя во всем, постоянно унижает и оскорбляет самого себя) и социальная (когда гражданин демонстративно нарушает все принятые в обществе нормы поведения, стремится полностью отделиться от него и стать изгоем).При этом аутоагрессия может выражаться не только в целенаправленном нанесении шрамов, порезов и других повреждений. Она может принимать разнообразные формы, каждая из которых (пусть и в разной степени) представляет реальную опасность для жизни и здоровья человека. Самые распространенные среди них:- различные виды зависимостей, которые так или иначе наносят вред организму (алкоголизм, наркомания и так далее);- увлечение экстремальными видами спорта, рискованное поведение;- расстройство пищевых привычек (например, анорексия, булимия и др.);- постоянное стремление улучшить или исправить собственное тело, переделать внешность и т.д.“К формам аутоагрессии также относится девиантное поведение (бродяжничество, пиромания, клептомания), сексуальные расстройства (чрезмерная распущенность или наоборот полный отказ)”, - дополняет Лилия Шувалова.Симптомы и признакиНа то, что человек страдает от аутоагрессии, могут указывать различные симптомы. Например, склонность к самоповреждениям может проявляться не только в нанесении шрамов или многочисленных проколах, но и в навязчивом желании выдавливать прыщи на коже, постоянно срывать корочку с раны, тем самым не давая им заживать, и так далее.Даже трудоголизм в некоторых случаях может рассматриваться как проявление аутоагрессии, если последствия трудового энтузиазма наносят вред организму самого трудящегося.ОсложненияПоследствия аутоагрессии могут быть самыми серьезными. Увлечение экстримом часто приводит к тяжелым травмам, наркозависимость или алкоголизм имеют собственный перечень сопутствующих им опасных заболеваний, а постоянное нарушение целостности кожного покрова может закончиться попаданием в раны инфекции.На фоне аутоагрессии могут развиваться тяжелые психические недуги, такие как депрессия, а также невротические и навязчивые состояния. Помимо этого в редких случаях у человека также могут возникать бредовые идеи.“Со временем депрессивные эпизоды приобретают затяжной характер, что приводит к психозоподобным состояниям, справиться с которыми без помощи специалистов невозможно”, - говорит психолог Лилия Шувалова.Но, конечно, самым страшным осложнением аутоагрессии является суицидальное поведение, когда человек готов добровольно расстаться с жизнью.Чем отличается от селфхармаСуществует особый термин, который обозначает стремление человека постоянно наносить самому себе разнообразные физические увечья (порезы, шрамы, пирсинг и татуировки). Такое поведение называется “селфхарм”, по своей сути это одна из форм проявления аутоагрессии.Особенности аутоагрессии у детей и подростковНередко проявления аутоагрессии наблюдаются и у детей раннего возраста. Малыш может внезапно ударить себя, осознанно врезаться в препятствие, оставлять на своем теле укусы и царапины. Подобное поведение в большинстве случаев связано с сильными эмоциями.Очень часто дети копируют поведение родителей, если значимые взрослые склонны к деструктивному поведению, то велика вероятность, что и их ребенок будет демонстрировать признаки аутоагрессии.Часто аутоагрессия у детей и подростков носит демонстративный характер. Ее цель в данном случае - привлечь к себе внимание или добиться желаемого (если получить это иными способами никак не получается).“Иногда аутоагрессивное поведение (как у детей, так и у взрослых людей) - не что иное, как обычная манипуляция, - отмечает психолог Инна Рейнер. - Человек с реальной аутоагрессией, тем более осложненной желанием покончить с собой, никогда не станет объявлять об этом”.ДиагностикаТак как аутоагрессия чревата серьезными последствиями для жизни и здоровья человека, игнорировать ее проявления нельзя. При обнаружении характерных симптомов рекомендуется как можно быстрее обратиться к специалисту.К какому врачу обращаться“Проблема аутоагрессивного поведения требует комплексной диагностики и внимания не только со стороны неврологов, психологов и психиатров, но и представителей смежных специальностей - психоневрологов, нейрореабилитологов”, - говорит Лилия Шувалова.При этом первый шаг - это сбор анамнеза, в том числе - разговор с пациентом, по итогам которого врач может выяснить, какие факторы и ситуации являются наиболее травмирующими, что лежит в основе опасного поведения, не связаны ли проявления аутоагрессии с имеющимися психическими нарушениями и так далее.“Наряду со сбором анамнеза важным аспектом для оценки состояния являются и объективные методы диагностики, например, МРТ головного мозга, проведение электроэнцефалограммы (как минимум ночной ЭЭГ- мониторинг), в редких случаях сдаются и генетические тесты, - добавляет Лилия Шувалова. - Эти методы диагностики необходимы для более точного установления диагноза и исключения органических поражений нервной системы человека, которые могут визуализироваться как аутоагрессивное поведение”.Пациенту также могут быть предложены ряд тестов и опросов, по результатам которых специалист сможет составить представление о личности человека в целом.ЛечениеКак правило, лечение пациентов с аутоагрессией строится не только на использовании соответствующих препаратов (например, антидепрессантов, которые могут облегчить текущее состояние, чтобы оно не представляло опасности). Важную роль играет работа с психологом и психотерапевтом (индивидуальная или в составе группы).“На таких сессиях человек обнаруживает те ситуации, которые исказили его жизненный путь и восприятие самого себя, убирает негативное влияние деструктивных установок, трансформирует образ себя и своего будущего, - говорит Лилия Шувалова. - В случаях, когда аутоагрессивное поведение является следствием неврологических дефицитов, используются методы нейрореабилитации, призванные компенсировать недуг и облегчить состояние. Конечно, наиболее эффективная стратегия в лечении аутоагрессивных форм поведения - это комплексная работа со стороны нескольких специалистов, направленная как на фармакологическую поддержку, так и на психологическое сопровождение и нейрореабилитацию имеющихся дефицитов”.Универсальной схемы лечения аутоагрессии не существует, большую роль играют индивидуальные особенности человека, а потому методы и подходы подбираются отдельно для каждого пациента.Прогноз и профилактика аутоагрессииЧем меньше времени пройдет между обнаружением первых симптомов аутоагрессии и обращением за помощью к квалифицированному специалисту, тем больше шансов у пациента уже в ближайшее время вернуться к нормальной жизни. И, соответственно, избежать тяжелых осложнений этого опасного состояния.Одна из мер профилактики подобного деструктивного поведения - это борьба со стрессом и уменьшение числа ситуаций, которые вызывают у человека сильный всплеск ярких негативных эмоций. Очень важно с юных лет научить ребенка правильно реагировать на конфликт, не бояться выражать негатив (и делать это по возможности мирно, например, при помощи физической активности, занятий спортом).Большую роль играют гармоничные отношения в семье, чтобы ребенок в окружении родных людей чувствовал себя в безопасности, а дом воспринимался как надежное и защищенное место.“Признание права человека, даже маленького, на мир собственных субъективных переживаний, минимизация обесценивающих оценочных суждений и формирование здорового и безопасного микроклимата в семье, где нет места затаившимся обидам, позволяет уменьшить риски возникновения аутоагрессивных форм поведения. Любая вытесненная из сознания эмоция, обесцененная со стороны значимых людей, обязательно найдет свой выход, но уже в самой уродливой форме, которую мы часто наблюдаем у лиц, страдающих аутоагрессией”, - говорит психолог Лилия Шувалова.

https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html

https://ria.ru/20231128/perekhodnyy_vozrast-1912382473.html

https://ria.ru/20231124/kholerik-1911580976.html

https://ria.ru/20230321/stress-1859534938.html

https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, психология, темперамент, медицина, психиатрия