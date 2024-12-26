https://ria.ru/20241226/armeniya-1991537187.html

Минюст Армении заявил о важности содействия реформам со стороны США

Минюст Армении заявил о важности содействия реформам со стороны США - РИА Новости, 26.12.2024

Минюст Армении заявил о важности содействия реформам со стороны США

Министр юстиции Армении Србуи Галян в ходе встречи с послом США в Ереване Кристиной Квин заявила о важности американского содействия реформам в системе... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:42:00+03:00

2024-12-26T19:42:00+03:00

2024-12-26T19:43:00+03:00

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ЕРЕВАН, 26 дек - РИА Новости. Министр юстиции Армении Србуи Галян в ходе встречи с послом США в Ереване Кристиной Квин заявила о важности американского содействия реформам в системе правосудия республики, сообщает в четверг пресс-служба армянского ведомства. "Министр подчеркнула важность последовательного содействия США реформам в системе правосудия Армении. Были обсуждены приоритеты реформирования министерства, затронуты вопросы конституционных реформ, ряд законодательных инициатив", - говорится в сообщении Отмечается, что стороны выразили готовность продолжить программное сотрудничество через посольство США и соответствующие американские агентства по трем ключевым направлениям - антикоррупционном, судебно-правовом и защите прав человека, а также разработать и реализовать новые повестки на следующий год. Собеседники также рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия в сфере взаимной правовой помощи.

https://ria.ru/20241218/aliev-1989855435.html

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