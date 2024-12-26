https://ria.ru/20241226/arest-1991533251.html

Суд продлил арест бизнесмену по делу о взятке главному кадровику Минобороны

Суд продлил арест бизнесмену по делу о взятке главному кадровику Минобороны - РИА Новости, 26.12.2024

Суд продлил арест бизнесмену по делу о взятке главному кадровику Минобороны

Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля арест краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взяток бывшему главного кадровику Минобороны РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:15:00+03:00

2024-12-26T19:15:00+03:00

2024-12-26T19:15:00+03:00

происшествия

юрий кузнецов

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля арест краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взяток бывшему главного кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 апреля", - огласила решение судья Евгения Козлова. Заседание традиционно прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь. Он снова напомнил о госконтракте, заключенном между военным училищем и гостиницей Мартиросяна, посчитав его закрытой информацией. Однако защита возражала, поскольку контракт был размещен на открытой площадке gov.ru. Тем не менее судья удовлетворила ходатайство следователя. Тогда защита заявила отвод судье, по мнению адвокатов судья "незаконно и необоснованно закрыла процесс". Однако судья отказала в отводе. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах занимаясь должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Между тем, адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен. Кузнецов также находится в СИЗО.

https://ria.ru/20241017/kuznetsov-1978435664.html

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происшествия, юрий кузнецов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), басманный суд г. москвы