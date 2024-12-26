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Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024
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17:40 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/arest-1991513098.html
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве
Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:40:00+03:00
2024-12-26T17:40:00+03:00
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Антипову Михаилу Сергеевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании депутата по делу о взяточничестве. Антипов, по предварительным данным, в течение нескольких лет получал взятки от подчиненных.
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балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве

Суд арестовал главврача Балашихинской больницы Антипова по делу о взяточничестве

© Фото : Михаил Антипов/TelegramМихаил Антипов
Михаил Антипов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Михаил Антипов/Telegram
Михаил Антипов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Антипову Михаилу Сергеевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании депутата по делу о взяточничестве. Антипов, по предварительным данным, в течение нескольких лет получал взятки от подчиненных.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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