https://ria.ru/20241226/arest-1991513098.html

Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве

Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024

Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве

Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:40:00+03:00

2024-12-26T17:40:00+03:00

2024-12-26T17:40:00+03:00

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Антипову Михаилу Сергеевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании депутата по делу о взяточничестве. Антипов, по предварительным данным, в течение нескольких лет получал взятки от подчиненных.

https://ria.ru/20241118/kamchatka-1984331260.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)