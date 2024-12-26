https://ria.ru/20241226/arest-1991513098.html
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве
Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:40:00+03:00
2024-12-26T17:40:00+03:00
2024-12-26T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Антипову Михаилу Сергеевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании депутата по делу о взяточничестве. Антипов, по предварительным данным, в течение нескольких лет получал взятки от подчиненных.
https://ria.ru/20241118/kamchatka-1984331260.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
Главврача Балашихинской больницы арестовали по делу о взяточничестве
Суд арестовал главврача Балашихинской больницы Антипова по делу о взяточничестве