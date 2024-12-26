https://ria.ru/20241226/arest-1991452985.html
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:54:00+03:00
2024-12-26T13:54:00+03:00
2024-12-26T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Головченко до 12 апреля", - огласила решение судья Ольга Багрова. Аналогичное решение принято в отношении Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева. Заседание прошло в закрытом режиме. Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы). По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html
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происшествия, россия, москва, варшава, василий прозоров, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Москва, Варшава, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова