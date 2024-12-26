https://ria.ru/20241226/arest-1991452985.html

Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ

Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024

Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:54:00+03:00

2024-12-26T13:54:00+03:00

2024-12-26T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Головченко до 12 апреля", - огласила решение судья Ольга Багрова. Аналогичное решение принято в отношении Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева. Заседание прошло в закрытом режиме. Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы). По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.

https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html

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