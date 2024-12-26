Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/arest-1991452985.html
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:54:00+03:00
2024-12-26T13:54:00+03:00
происшествия
россия
москва
варшава
василий прозоров
ростислав журавлев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154865/32/1548653207_0:115:2937:1767_1920x0_80_0_0_e61330f82b780681b66363439ebf33bc.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Головченко до 12 апреля", - огласила решение судья Ольга Багрова. Аналогичное решение принято в отношении Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева. Заседание прошло в закрытом режиме. Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы). По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html
https://ria.ru/20241226/video-1991370326.html
https://ria.ru/20241226/pokushenie-1991447978.html
россия
москва
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154865/32/1548653207_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1c58e2acad28837ffb5309918940d987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, варшава, василий прозоров, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Москва, Варшава, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ

Суд продлил арест обвиняемых в покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием суда
Решетка перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Решетка перед зданием суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 12 апреля арест троих обвиняемых в покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Головченко до 12 апреля", - огласила решение судья Ольга Багрова.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
24 декабря, 13:40
Аналогичное решение принято в отношении Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы).
По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.
Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных
Вчера, 09:12
Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Вчера, 13:42
 
ПроисшествияРоссияМоскваВаршаваВасилий ПрозоровРостислав ЖуравлевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала