https://ria.ru/20241226/apple-1991356310.html
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store - РИА Новости, 26.12.2024
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store
Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:05:00+03:00
2024-12-26T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона, невыполнение которых может привести к прекращению корпорацией поддержки App Store или распространения контента в РФ, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF). "Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - заявил представитель компании в ответ на запрос RSF. В июле в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям ведомства.
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983482574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, новый год, в мире
Технологии, Apple, Новый год, В мире
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store
Apple объяснила требованиями российского закона удаление приложений СМИ