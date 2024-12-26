https://ria.ru/20241226/apple-1991356310.html

Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store

Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store - РИА Новости, 26.12.2024

Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store

Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T05:05:00+03:00

2024-12-26T05:05:00+03:00

2024-12-26T06:50:00+03:00

технологии

apple

новый год

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона, невыполнение которых может привести к прекращению корпорацией поддержки App Store или распространения контента в РФ, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF). "Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - заявил представитель компании в ответ на запрос RSF. В июле в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям ведомства.

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983482574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, apple, новый год, в мире