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Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store - РИА Новости, 26.12.2024
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05:05 26.12.2024 (обновлено: 06:50 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/apple-1991356310.html
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store - РИА Новости, 26.12.2024
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store
Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:05:00+03:00
2024-12-26T06:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона, невыполнение которых может привести к прекращению корпорацией поддержки App Store или распространения контента в РФ, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF). "Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - заявил представитель компании в ответ на запрос RSF. В июле в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям ведомства.
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технологии, apple, новый год, в мире
Технологии, Apple, Новый год, В мире
Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store

Apple объяснила требованиями российского закона удаление приложений СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона, невыполнение которых может привести к прекращению корпорацией поддержки App Store или распространения контента в РФ, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).
"Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - заявил представитель компании в ответ на запрос RSF.
В июле в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям ведомства.
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