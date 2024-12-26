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Ученые предложили способ очистки песка в Анапе от мазута - РИА Новости, 26.12.2024
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23:30 26.12.2024 (обновлено: 23:31 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html
Ученые предложили способ очистки песка в Анапе от мазута
Ученые предложили способ очистки песка в Анапе от мазута - РИА Новости, 26.12.2024
Ученые предложили способ очистки песка в Анапе от мазута
Обработка перегретым паром может стать одним из способов очищения песка от мазута и сохранения его для пляжей Анапы, рассказала доктор химических наук,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T23:30:00+03:00
2024-12-26T23:31:00+03:00
происшествия
анапа
москва
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Обработка перегретым паром может стать одним из способов очищения песка от мазута и сохранения его для пляжей Анапы, рассказала доктор химических наук, заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова. "Один из наиболее распространенных методов – это промывка горячей водой, либо перегретым паром этого песка, когда поднимается пленка, удаляется – с тем, чтобы разделить отдельно чистый песок, отдельно слой нашего нефтяного загрязнения. Это опять же идея, которая могла бы послужить восстановлению пляжей Анапы. Бесконечно увозить песок нельзя. Перегретый пар мы предлагаем использовать, чтобы снимать вот эти горы (собранного песка – ред.), чтобы его не просто сжигать", - сказала Перминова на кадрах, опубликованных оперштабом Кубани. По ее словам, способ очистки паром, возможно, удастся использовать и сразу на загрязненном побережье. Учёные организовали синхронную работу лабораторий в Анапе и Москве, чтобы как можно скорее дать рекомендации для оптимального решения по очистке пляжа и утилизации грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/ptitsy-1991564558.html
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происшествия, анапа, москва, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Москва, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Ученые предложили способ очистки песка в Анапе от мазута

Перминова: песок в Анапе можно очистить от мазута, обработав перегретым паром

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Обработка перегретым паром может стать одним из способов очищения песка от мазута и сохранения его для пляжей Анапы, рассказала доктор химических наук, заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова.
"Один из наиболее распространенных методов – это промывка горячей водой, либо перегретым паром этого песка, когда поднимается пленка, удаляется – с тем, чтобы разделить отдельно чистый песок, отдельно слой нашего нефтяного загрязнения. Это опять же идея, которая могла бы послужить восстановлению пляжей Анапы. Бесконечно увозить песок нельзя. Перегретый пар мы предлагаем использовать, чтобы снимать вот эти горы (собранного песка – ред.), чтобы его не просто сжигать", - сказала Перминова на кадрах, опубликованных оперштабом Кубани.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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По ее словам, способ очистки паром, возможно, удастся использовать и сразу на загрязненном побережье.
Учёные организовали синхронную работу лабораторий в Анапе и Москве, чтобы как можно скорее дать рекомендации для оптимального решения по очистке пляжа и утилизации грунта.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияАнапаМоскваКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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