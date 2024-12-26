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В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 26.12.2024
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22:48 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/anapa-1991565025.html
В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц
В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 26.12.2024
В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц
Штаб для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами птиц открылся в Анапе, здесь можно получить экипировку и информацию о том, где искать пострадавших... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:48:00+03:00
2024-12-26T22:48:00+03:00
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Штаб для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами птиц открылся в Анапе, здесь можно получить экипировку и информацию о том, где искать пострадавших пернатых, сообщили в оперштабе Кубани. "В Анапе открылся Штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова", - говорится в сообщении. По данным властей, далее пойманных птиц доставляют в пункты мойки. Они работают в поселке Витязево, на улице Черноморской, 2, и на страусиной ферме "Аристей". После очистки пернатые попадают в руки ветеринаров в реабилитационный центр поселка. Здесь их лечат и готовят к отправке в зоопарки. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241223/safari-park-1990842940.html
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html
анапа
керченский пролив
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анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц

В Анапе открыли штаб для желающих помогать в отлове пострадавших от мазута птиц

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Штаб для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами птиц открылся в Анапе, здесь можно получить экипировку и информацию о том, где искать пострадавших пернатых, сообщили в оперштабе Кубани.
Анапе открылся Штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова", - говорится в сообщении.
Специалисты Сафари-парка выхаживают пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В "Сафари-парке" рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц
23 декабря, 15:36
По данным властей, далее пойманных птиц доставляют в пункты мойки. Они работают в поселке Витязево, на улице Черноморской, 2, и на страусиной ферме "Аристей". После очистки пернатые попадают в руки ветеринаров в реабилитационный центр поселка. Здесь их лечат и готовят к отправке в зоопарки.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
24 декабря, 12:37
 
АнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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