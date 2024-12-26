https://ria.ru/20241226/anapa-1991565025.html

В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц

В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 26.12.2024

В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц

Штаб для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами птиц открылся в Анапе, здесь можно получить экипировку и информацию о том, где искать пострадавших... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:48:00+03:00

2024-12-26T22:48:00+03:00

2024-12-26T22:48:00+03:00

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Штаб для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами птиц открылся в Анапе, здесь можно получить экипировку и информацию о том, где искать пострадавших пернатых, сообщили в оперштабе Кубани. "В Анапе открылся Штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова", - говорится в сообщении. По данным властей, далее пойманных птиц доставляют в пункты мойки. Они работают в поселке Витязево, на улице Черноморской, 2, и на страусиной ферме "Аристей". После очистки пернатые попадают в руки ветеринаров в реабилитационный центр поселка. Здесь их лечат и готовят к отправке в зоопарки. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241223/safari-park-1990842940.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html

анапа

керченский пролив

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анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия