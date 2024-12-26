В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от разлива мазута птиц
В Анапе открыли штаб для желающих помогать в отлове пострадавших от мазута птиц
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Штаб для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами птиц открылся в Анапе, здесь можно получить экипировку и информацию о том, где искать пострадавших пернатых, сообщили в оперштабе Кубани.
"В Анапе открылся Штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова", - говорится в сообщении.
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По данным властей, далее пойманных птиц доставляют в пункты мойки. Они работают в поселке Витязево, на улице Черноморской, 2, и на страусиной ферме "Аристей". После очистки пернатые попадают в руки ветеринаров в реабилитационный центр поселка. Здесь их лечат и готовят к отправке в зоопарки.
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