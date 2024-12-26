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В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута - РИА Новости, 26.12.2024
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16:40 26.12.2024 (обновлено: 17:53 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/anapa-1991494874.html
В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута
В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута - РИА Новости, 26.12.2024
В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута
Власти Анапы заготовили почти 1 миллион строительных мешков, а также средства индивидуальной защиты для очистки побережья от мазута в новогодние праздники,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:40:00+03:00
2024-12-26T17:53:00+03:00
анапа
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Власти Анапы заготовили почти 1 миллион строительных мешков, а также средства индивидуальной защиты для очистки побережья от мазута в новогодние праздники, когда магазины могут быть закрыты, сообщили в мэрии. "Почти 1 миллион строительных мешков заготовлен для работы в новогодние выходные. Сейчас городские службы закупают инвентарь и СИЗы для работы в период длинных выходных, когда строительные магазины могут быть закрыты. Заготовлены тысячи защитных костюмов, респираторов, перчаток, дождевиков, граблей, резиновых сапог", - говорится в сообщении. Уточняется, что инвентарь также в больших количествах привозят частные предприниматели и предприятия со всей страны, закупка ведется и благотворительным фондом "Капельки добра". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html
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анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута

Власти Анапы заготовили 1 млн мешков для очистки побережья от мазута в праздники

© Фото : Город-курорт АнапаМешки, заготовленные для очистки побережья Анапы от мазута
Мешки, заготовленные для очистки побережья Анапы от мазута - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Город-курорт Анапа
Мешки, заготовленные для очистки побережья Анапы от мазута
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Власти Анапы заготовили почти 1 миллион строительных мешков, а также средства индивидуальной защиты для очистки побережья от мазута в новогодние праздники, когда магазины могут быть закрыты, сообщили в мэрии.
"Почти 1 миллион строительных мешков заготовлен для работы в новогодние выходные. Сейчас городские службы закупают инвентарь и СИЗы для работы в период длинных выходных, когда строительные магазины могут быть закрыты. Заготовлены тысячи защитных костюмов, респираторов, перчаток, дождевиков, граблей, резиновых сапог", - говорится в сообщении.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Уточняется, что инвентарь также в больших количествах привозят частные предприниматели и предприятия со всей страны, закупка ведется и благотворительным фондом "Капельки добра".
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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АнапаКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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