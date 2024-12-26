https://ria.ru/20241226/anapa-1991494874.html

В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута

В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута - РИА Новости, 26.12.2024

В Анапе заготовили почти миллион мешков для очистки побережья от мазута

Власти Анапы заготовили почти 1 миллион строительных мешков, а также средства индивидуальной защиты для очистки побережья от мазута в новогодние праздники,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:40:00+03:00

2024-12-26T16:40:00+03:00

2024-12-26T17:53:00+03:00

анапа

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991516168_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_6ed6f64b626698fcac5e103a08a26283.jpg

КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Власти Анапы заготовили почти 1 миллион строительных мешков, а также средства индивидуальной защиты для очистки побережья от мазута в новогодние праздники, когда магазины могут быть закрыты, сообщили в мэрии. "Почти 1 миллион строительных мешков заготовлен для работы в новогодние выходные. Сейчас городские службы закупают инвентарь и СИЗы для работы в период длинных выходных, когда строительные магазины могут быть закрыты. Заготовлены тысячи защитных костюмов, респираторов, перчаток, дождевиков, граблей, резиновых сапог", - говорится в сообщении. Уточняется, что инвентарь также в больших количествах привозят частные предприниматели и предприятия со всей страны, закупка ведется и благотворительным фондом "Капельки добра". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html

https://ria.ru/20241226/kuban-1991468373.html

анапа

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе