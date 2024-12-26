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В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя - РИА Новости, 26.12.2024
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17:18 26.12.2024 (обновлено: 17:32 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/alkogol-1991506663.html
В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя
В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя - РИА Новости, 26.12.2024
В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя
Время продажи алкоголя в Нижегородской области хотят сократить, разрешив его реализацию по выходным с 10.00 до 16.00, в будни – с 9.00 до 20.00, следует из... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:18:00+03:00
2024-12-26T17:32:00+03:00
общество
нижегородская область
вологодская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Время продажи алкоголя в Нижегородской области хотят сократить, разрешив его реализацию по выходным с 10.00 до 16.00, в будни – с 9.00 до 20.00, следует из законопроекта, опубликованного на сайте правительства региона.Сейчас на территории Нижегородской области продажа алкоголя разрешена с 9.00 до 22.00.Законопроект, ограничивающий розничную продажу алкогольных напитков, разработан минэкономразвития Нижегородской области, сейчас он проходит общественные обсуждения.Согласно законопроекту, предполагается, что будет запрещена "розничная продажа алкогольной продукции в нерабочие праздничные дни, в воскресенье, в субботу с 00 часов до 10 часов и с 16 часов до конца дня, в будние дни с 20 часов до 9 часов". Исключение будет делаться для розничной продажи алкогольной продукции в общепите.Как говорится в пояснительной записке к документу, "целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан".Ранее в конце ноября депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням.
https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html
https://ria.ru/20241217/shtraf-1989690486.html
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общество, нижегородская область, вологодская область
Общество, Нижегородская область, Вологодская область
В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя

В Нижегородской области время продажи алкоголя могут сократить

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Время продажи алкоголя в Нижегородской области хотят сократить, разрешив его реализацию по выходным с 10.00 до 16.00, в будни – с 9.00 до 20.00, следует из законопроекта, опубликованного на сайте правительства региона.
Сейчас на территории Нижегородской области продажа алкоголя разрешена с 9.00 до 22.00.
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Законопроект, ограничивающий розничную продажу алкогольных напитков, разработан минэкономразвития Нижегородской области, сейчас он проходит общественные обсуждения.
Согласно законопроекту, предполагается, что будет запрещена "розничная продажа алкогольной продукции в нерабочие праздничные дни, в воскресенье, в субботу с 00 часов до 10 часов и с 16 часов до конца дня, в будние дни с 20 часов до 9 часов". Исключение будет делаться для розничной продажи алкогольной продукции в общепите.
Как говорится в пояснительной записке к документу, "целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан".
Ранее в конце ноября депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням.
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ОбществоНижегородская областьВологодская область
 
 
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