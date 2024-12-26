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Украинский агент под псевдонимом Тесла готовил подрыв российских военных

Украинский агент под псевдонимом Тесла готовил подрыв российских военных - РИА Новости, 26.12.2024

Украинский агент под псевдонимом Тесла готовил подрыв российских военных

Злоумышленник, собиравшийся взорвать одного из руководителей министерства обороны РФ, у украинских спецслужб имел псевдоним "Тесла", сообщил телеканал "Россия... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:29:00+03:00

2024-12-26T10:29:00+03:00

2024-12-26T10:29:00+03:00

россия

украина

полтавская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Злоумышленник, собиравшийся взорвать одного из руководителей министерства обороны РФ, у украинских спецслужб имел псевдоним "Тесла", сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ. "Задержан агент украинских спецслужб под псевдонимом "Тесла", - говорится в сюжете телеканала.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. В частности, одного из высокопоставленных руководителей МО РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Украинский агент должен был подобраться к офицеру через своего тестя - водителя служебного авто, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ. Сам задержанный признал что взрывное устройство предстояло заложить под служебный автомобиль, на котором тесть периодически приезжал домой. По данным ФСБ, этот теракт, помимо кураторов из спецслужб Украины, также помогала готовить жена прибывшего агента, проживающая в Миргороде Полтавской области Украины.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

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полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России. 2024-12-26T10:29 true PT5M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, полтавская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия