СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных
"Россия 24": готовивший теракт агент в 2022 г бежал из РФ и предложил услуги СБУ
© ЦОС ФСБ РФЗадержание сотрудниками ФСБ одного из агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации
© ЦОС ФСБ РФ
Задержание сотрудниками ФСБ одного из агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из украинских агентов, готовившихся взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, в 2022 году бежал из России от мобилизации и сам предложил услуги Службе безопасности Украины, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных за попытку этого теракта рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу.
Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщила "Россия 24"."Действия двух посыльных фиксировал находящийся неподалеку третий завербованный агент под кличкой "Егор". Еще в 2022 году "Егор" бежал из России от мобилизации, сам вышел на СБУ и предложил сотрудничество. Вернувшись в Москву, он начал следить не только за военнослужащими, но и их женами и детьми", - говорится в сюжете телеканала.