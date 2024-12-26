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СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных - РИА Новости, 26.12.2024
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10:08 26.12.2024 (обновлено: 10:15 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/agent-1991384252.html
СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных
СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных - РИА Новости, 26.12.2024
СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных
Один из украинских агентов, готовившихся взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, в 2022 году бежал из России от мобилизации и сам предложил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:08:00+03:00
2024-12-26T10:15:00+03:00
россия
украина
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из украинских агентов, готовившихся взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, в 2022 году бежал из России от мобилизации и сам предложил услуги Службе безопасности Украины, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных за попытку этого теракта рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу. Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщила "Россия 24"."Действия двух посыльных фиксировал находящийся неподалеку третий завербованный агент под кличкой "Егор". Еще в 2022 году "Егор" бежал из России от мобилизации, сам вышел на СБУ и предложил сотрудничество. Вернувшись в Москву, он начал следить не только за военнослужащими, но и их женами и детьми", - говорится в сюжете телеканала.
https://ria.ru/20240816/ukrainets-1966517521.html
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россия, украина, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Украина, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных

"Россия 24": готовивший теракт агент в 2022 г бежал из РФ и предложил услуги СБУ

© ЦОС ФСБ РФЗадержание сотрудниками ФСБ одного из агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации
Задержание сотрудниками ФСБ одного из агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© ЦОС ФСБ РФ
Задержание сотрудниками ФСБ одного из агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из украинских агентов, готовившихся взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, в 2022 году бежал из России от мобилизации и сам предложил услуги Службе безопасности Украины, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных за попытку этого теракта рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу.
Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщила "Россия 24"."Действия двух посыльных фиксировал находящийся неподалеку третий завербованный агент под кличкой "Егор". Еще в 2022 году "Егор" бежал из России от мобилизации, сам вышел на СБУ и предложил сотрудничество. Вернувшись в Москву, он начал следить не только за военнослужащими, но и их женами и детьми", - говорится в сюжете телеканала.
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