https://ria.ru/20241226/agent-1991384252.html

СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных

СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных - РИА Новости, 26.12.2024

СМИ узнали подробности об агенте, готовившем теракт против военных

Один из украинских агентов, готовившихся взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, в 2022 году бежал из России от мобилизации и сам предложил... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:08:00+03:00

2024-12-26T10:08:00+03:00

2024-12-26T10:15:00+03:00

россия

украина

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из украинских агентов, готовившихся взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, в 2022 году бежал из России от мобилизации и сам предложил услуги Службе безопасности Украины, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ. ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Одного из военных планировалось взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами. По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой злоумышленникам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа. На видео ФСБ один из задержанных за попытку этого теракта рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял из тайника бомбу. Папку для подрыва российского военного везли к одному из зданий министерства обороны РФ, сообщила "Россия 24"."Действия двух посыльных фиксировал находящийся неподалеку третий завербованный агент под кличкой "Егор". Еще в 2022 году "Егор" бежал из России от мобилизации, сам вышел на СБУ и предложил сотрудничество. Вернувшись в Москву, он начал следить не только за военнослужащими, но и их женами и детьми", - говорится в сюжете телеканала.

https://ria.ru/20240816/ukrainets-1966517521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, взрыв на рязанском проспекте в москве