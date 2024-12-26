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В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024
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16:11 26.12.2024 (обновлено: 16:45 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991487917.html
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации. РИА Новости, 26.12.2024
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шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
жуковский
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов &lt;...&gt; временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", — говорится в сообщении.Прием и отправка рейсов приостановлены. Сотрудники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html
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шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), жуковский, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Жуковский, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов <...> временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", — говорится в сообщении.
Прием и отправка рейсов приостановлены. Сотрудники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
25 декабря, 11:06
 
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)ЖуковскийКалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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