https://ria.ru/20241226/aeroport-1991487917.html

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:11:00+03:00

2024-12-26T16:11:00+03:00

2024-12-26T16:45:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

жуковский

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703164_0:194:3104:1940_1920x0_80_0_0_0b4c9c46c5311aa625fb1c4b5a5d99a2.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов <...> временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", — говорится в сообщении.Прием и отправка рейсов приостановлены. Сотрудники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html

жуковский

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), жуковский, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность