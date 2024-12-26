https://ria.ru/20241226/aeroport-1991487917.html
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:11:00+03:00
2024-12-26T16:11:00+03:00
2024-12-26T16:45:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
жуковский
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703164_0:194:3104:1940_1920x0_80_0_0_0b4c9c46c5311aa625fb1c4b5a5d99a2.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. План "Ковер" ввели во всех столичных аэропортах, а также в аэропорту Калуга, рассказали в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов <...> временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", — говорится в сообщении.Прием и отправка рейсов приостановлены. Сотрудники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html
жуковский
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703164_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_236ec31db7fe11d0a611a6ce316a5eb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), жуковский, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Жуковский, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения