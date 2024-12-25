https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991340625.html

Перешедший на сторону России боец рассказал об отношении ВСУ к Зеленскому

Перешедший на сторону России боец рассказал об отношении ВСУ к Зеленскому - РИА Новости, 25.12.2024

Перешедший на сторону России боец рассказал об отношении ВСУ к Зеленскому

Солдаты ВСУ не поддерживают режим Зеленского и отказываются выполнять задачи командования, ведущие к неминуемой гибели, рассказал РИА Новости Владимир Кошелек,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T22:15:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Солдаты ВСУ не поддерживают режим Зеленского и отказываются выполнять задачи командования, ведущие к неминуемой гибели, рассказал РИА Новости Владимир Кошелек, медик добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным "Историк", бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области Украины. "Хочу провести пример, даже уже когда я проходил службу в ВСУ, как-то сидели на позициях, приезжает командир и доводит новые задачи. Задачи максимально неадекватные. Я об этом прямо говорю, что задачи максимально неадекватные, что они невыполнимы, и мы там погибнем. Смысл в этом всем? Мы воюем за Украину и победу или за рейтинги Зеленского? После чего меня морально очень сильно погасили, но после отъезда командира все рядовые бойцы, которые там находились, по одному подходили, жали руки и говорили: вот молодец, я тебя поддерживаю и я на твоей стороне", - рассказал "Историк". По словам добровольца, зачисление в отряд имени Максима Кривоноса было сравнимо для него с возвращением в семью. Как рассказал боец, в отряде отсутствовало предвзятое отношения к кому-либо, несмотря на то, что в его составе были представители различных областей Украины и представители других национальностей, помимо украинцев. "Хочу сказать, что здравомыслие и добро всегда побеждают, и конструктивный разговор, диалог. Ненависть в любом случае не может быть созидательна, поэтому в любом случае это проигрышная позиция, ведущая в никуда, только к ухудшению вашей личной жизни и к ухудшению страны, может быть, даже с исчезновением страны. Если вместо ненависти вы не начнете любить", - добавил медик. Он также считает, что люди на Украине и сейчас понимают происходящее в стране, просто боятся про это открыто заявлять, так как они очень запуганы и "загнаны в угол". Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным, и мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991293005.html

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html

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в мире, украина, россия, ровненская область, вооруженные силы украины