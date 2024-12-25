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Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты - РИА Новости, 25.12.2024
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12:51 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/zarplata-1991215692.html
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты - РИА Новости, 25.12.2024
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты
Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:51:00+03:00
2024-12-25T12:51:00+03:00
светлана петрова (минтранс)
сергей миронов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru."Это мина замедленного действия", — считает она.По словам эксперта, необходимо помнить, что к тринадцатой зарплате будут прилагаться и тринадцатые налоги на оплату труда, и эти расходы работодатели вполне вероятно будут закладывать в цену своей продукции."То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию", — объяснила она.По мнению Петровой, у работодателей и так достаточно поощрительных инструментов для сотрудников и компания легко может найти способ удержать работника.А если сотрудник работает плохо, то подобная выплата не простимулирует трудиться лучше, подытожила экономист.Ранее председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Это, по его мнению, повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.
https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html
https://ria.ru/20241209/korporativ-1988072748.html
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светлана петрова (минтранс), сергей миронов
Светлана Петрова (Минтранс), Сергей Миронов
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты

Экономист Петрова: введение 13-й зарплаты еще сильнее разгонит цены в РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru.
"Это мина замедленного действия", — считает она.
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19 декабря, 19:18
По словам эксперта, необходимо помнить, что к тринадцатой зарплате будут прилагаться и тринадцатые налоги на оплату труда, и эти расходы работодатели вполне вероятно будут закладывать в цену своей продукции.
"То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию", — объяснила она.
По мнению Петровой, у работодателей и так достаточно поощрительных инструментов для сотрудников и компания легко может найти способ удержать работника.
А если сотрудник работает плохо, то подобная выплата не простимулирует трудиться лучше, подытожила экономист.
Ранее председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Это, по его мнению, повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.
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