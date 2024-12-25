https://ria.ru/20241225/zarplata-1991215692.html

Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты

Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты - РИА Новости, 25.12.2024

Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты

Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru. РИА Новости, 25.12.2024

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светлана петрова (минтранс)

сергей миронов

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru."Это мина замедленного действия", — считает она.По словам эксперта, необходимо помнить, что к тринадцатой зарплате будут прилагаться и тринадцатые налоги на оплату труда, и эти расходы работодатели вполне вероятно будут закладывать в цену своей продукции."То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию", — объяснила она.По мнению Петровой, у работодателей и так достаточно поощрительных инструментов для сотрудников и компания легко может найти способ удержать работника.А если сотрудник работает плохо, то подобная выплата не простимулирует трудиться лучше, подытожила экономист.Ранее председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Это, по его мнению, повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.

https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html

https://ria.ru/20241209/korporativ-1988072748.html

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светлана петрова (минтранс), сергей миронов