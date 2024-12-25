https://ria.ru/20241225/zarplata-1991215692.html
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты - РИА Новости, 25.12.2024
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты
Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:51:00+03:00
2024-12-25T12:51:00+03:00
2024-12-25T12:51:00+03:00
светлана петрова (минтранс)
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обязательная тринадцатая зарплата не принесет много пользы российской экономике, заявила экономист Светлана Петрова в беседе с 360.ru."Это мина замедленного действия", — считает она.По словам эксперта, необходимо помнить, что к тринадцатой зарплате будут прилагаться и тринадцатые налоги на оплату труда, и эти расходы работодатели вполне вероятно будут закладывать в цену своей продукции."То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию", — объяснила она.По мнению Петровой, у работодателей и так достаточно поощрительных инструментов для сотрудников и компания легко может найти способ удержать работника.А если сотрудник работает плохо, то подобная выплата не простимулирует трудиться лучше, подытожила экономист.Ранее председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Это, по его мнению, повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.
https://ria.ru/20241219/mvf-1990257355.html
https://ria.ru/20241209/korporativ-1988072748.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петрова (минтранс), сергей миронов
Светлана Петрова (Минтранс), Сергей Миронов
Экономист рассказала об опасности тринадцатой зарплаты
Экономист Петрова: введение 13-й зарплаты еще сильнее разгонит цены в РФ