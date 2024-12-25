https://ria.ru/20241225/zapad-1991281832.html

Верить коллективному Западу нельзя, заявил Лукашевич

Верить коллективному Западу нельзя, заявил Лукашевич - РИА Новости, 25.12.2024

Верить коллективному Западу нельзя, заявил Лукашевич

Встреча глав МИД ОБСЕ на Мальте в декабре показала, что верить коллективному Западу невозможно, налицо деградация формата ОБСЕ, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:15:00+03:00

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2024-12-25T16:16:00+03:00

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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Встреча глав МИД ОБСЕ на Мальте в декабре показала, что верить коллективному Западу невозможно, налицо деградация формата ОБСЕ, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Как отметил собеседник агентства, ОБСЕ оказалась "на обочине", став лишь "обслуживающим инструментом" западных интересов. "Россия всегда противодействовала подобным тенденциям и намерена делать это впредь. Об этом ясно заявил министр (иностранных дел РФ - ред.), неоднократно подчеркивало руководство страны, включая президента. Такой волюнтаризм в международных отношениях недопустим. Если договоренности нарушаются, это ставит под сомнение дееспособность и договороспособность тех, кто их игнорируют. В этих условиях верить так называемому коллективному Западу практически невозможно, что особенно явно продемонстрировала встреча на Мальте в рамках СМИД", – сказал Лукашевич. По словам дипломата, он разделяет мнение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявившего, что и Хельсинкский заключительный акт, и все последующие документы были "попросту растоптаны" так называемым коллективным Западом - "эти документы превратились в фиговые листки, формальности, которые игнорировались ради натоцентричного подхода".

https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html

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в мире, мальта, россия, александр лукашевич, сергей лавров, обсе