https://ria.ru/20241225/zagovor-1991123374.html

НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner

НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner - РИА Новости, 25.12.2024

НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner

Американское космическое агентство НАСА, опровергая "теорию заговора" о том, что застрявшие на МКС с июня астронавты Starliner, запечатленные на станции в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:03:00+03:00

2024-12-25T05:03:00+03:00

2024-12-25T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА, опровергая "теорию заговора" о том, что застрявшие на МКС с июня астронавты Starliner, запечатленные на станции в шапках Санта-Клауса, на самом деле не находятся в космосе, заявило, что украшения были доставлены на станцию в конце ноября, сообщает газета New York Post. По данным издания, когда на этой неделе астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС, были запечатлены в шапках Санта-Клауса рядом с маленькой рождественской елкой, у интернет-пользователей возникли вопросы. Пользователи спрашивали, взяли ли они с собой шапки перед запуском или успели связать пока были там. Многие считали, что наличие рождественских украшений - это "признак заговора", и что астронавты на самом деле не застряли в космосе, а другие и вовсе утверждали, что те находятся на киностудии. "Шапки Санта-Клауса, а также другие украшения, специальные подарки для членов экипажа МКС и рождественские блюда были частью 3-тонного груза, доставленного SpaceX в конце ноября", - говорится в публикации со ссылкой на НАСА. Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.

https://ria.ru/20241212/mks-1988911820.html

https://ria.ru/20241205/nasa-1987612570.html

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земля, санта-клаус, барри уилмор, spacex, наса