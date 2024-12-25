НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner
NYP: астронавтам Starliner доставили украшения на станцию еще в конце ноября
© AP PhotoАстронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс
© AP Photo
Астронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА, опровергая "теорию заговора" о том, что застрявшие на МКС с июня астронавты Starliner, запечатленные на станции в шапках Санта-Клауса, на самом деле не находятся в космосе, заявило, что украшения были доставлены на станцию в конце ноября, сообщает газета New York Post.
По данным издания, когда на этой неделе астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС, были запечатлены в шапках Санта-Клауса рядом с маленькой рождественской елкой, у интернет-пользователей возникли вопросы. Пользователи спрашивали, взяли ли они с собой шапки перед запуском или успели связать пока были там. Многие считали, что наличие рождественских украшений - это "признак заговора", и что астронавты на самом деле не застряли в космосе, а другие и вовсе утверждали, что те находятся на киностудии.
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Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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