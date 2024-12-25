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НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner - РИА Новости, 25.12.2024
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05:03 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/zagovor-1991123374.html
НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner
НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner - РИА Новости, 25.12.2024
НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner
Американское космическое агентство НАСА, опровергая "теорию заговора" о том, что застрявшие на МКС с июня астронавты Starliner, запечатленные на станции в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:03:00+03:00
2024-12-25T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА, опровергая "теорию заговора" о том, что застрявшие на МКС с июня астронавты Starliner, запечатленные на станции в шапках Санта-Клауса, на самом деле не находятся в космосе, заявило, что украшения были доставлены на станцию в конце ноября, сообщает газета New York Post. По данным издания, когда на этой неделе астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС, были запечатлены в шапках Санта-Клауса рядом с маленькой рождественской елкой, у интернет-пользователей возникли вопросы. Пользователи спрашивали, взяли ли они с собой шапки перед запуском или успели связать пока были там. Многие считали, что наличие рождественских украшений - это "признак заговора", и что астронавты на самом деле не застряли в космосе, а другие и вовсе утверждали, что те находятся на киностудии. "Шапки Санта-Клауса, а также другие украшения, специальные подарки для членов экипажа МКС и рождественские блюда были частью 3-тонного груза, доставленного SpaceX в конце ноября", - говорится в публикации со ссылкой на НАСА. Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
https://ria.ru/20241212/mks-1988911820.html
https://ria.ru/20241205/nasa-1987612570.html
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земля, санта-клаус, барри уилмор, spacex, наса
Земля, Санта-Клаус, Барри Уилмор, SpaceX, НАСА
НАСА опровергло "теорию заговора" о застрявших на МКС астронавтах Starliner

NYP: астронавтам Starliner доставили украшения на станцию еще в конце ноября

© AP PhotoАстронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс
Астронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo
Астронавты с космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА, опровергая "теорию заговора" о том, что застрявшие на МКС с июня астронавты Starliner, запечатленные на станции в шапках Санта-Клауса, на самом деле не находятся в космосе, заявило, что украшения были доставлены на станцию в конце ноября, сообщает газета New York Post.
По данным издания, когда на этой неделе астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС, были запечатлены в шапках Санта-Клауса рядом с маленькой рождественской елкой, у интернет-пользователей возникли вопросы. Пользователи спрашивали, взяли ли они с собой шапки перед запуском или успели связать пока были там. Многие считали, что наличие рождественских украшений - это "признак заговора", и что астронавты на самом деле не застряли в космосе, а другие и вовсе утверждали, что те находятся на киностудии.
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"Шапки Санта-Клауса, а также другие украшения, специальные подарки для членов экипажа МКС и рождественские блюда были частью 3-тонного груза, доставленного SpaceX в конце ноября", - говорится в публикации со ссылкой на НАСА.
Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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