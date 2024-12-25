https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991132435.html

В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы

В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 25.12.2024

В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы

В Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины прогремели взрывы, по всей стране отключают свет, сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:25:00+03:00

2024-12-25T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины прогремели взрывы, по всей стране отключают свет, сообщают украинские СМИ и местные власти."В Харькове слышны звуки взрывов", — написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Чуть позже телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в городе началось несколько пожаров.В Киеве взрывы были слышны около полуночи по местному времени. Сообщалось также о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.Утром взрывы гремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена ТЭС.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в Днепропетровской области удар наносился по ТЭЦ в Зеленодольске, там началось сильное возгорание. В нескольких районах Харькова после взрывов отключили отопление, добавил он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 06:43 на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Власти ввели превентивные отключения электроэнергии, предупредило издание "Страна.ua".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

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