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В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 25.12.2024 (обновлено: 11:47 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991132435.html
В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы
В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 25.12.2024
В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы
В Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины прогремели взрывы, по всей стране отключают свет, сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:25:00+03:00
2024-12-25T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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жкх
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины прогремели взрывы, по всей стране отключают свет, сообщают украинские СМИ и местные власти."В Харькове слышны звуки взрывов", — написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Чуть позже телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в городе началось несколько пожаров.В Киеве взрывы были слышны около полуночи по местному времени. Сообщалось также о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.Утром взрывы гремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена ТЭС.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в Днепропетровской области удар наносился по ТЭЦ в Зеленодольске, там началось сильное возгорание. В нескольких районах Харькова после взрывов отключили отопление, добавил он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 06:43 на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Власти ввели превентивные отключения электроэнергии, предупредило издание "Страна.ua".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html
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в мире, жкх, украина, киев, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Киев, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы

Украина подверглась массированному ракетному удару

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины прогремели взрывы, по всей стране отключают свет, сообщают украинские СМИ и местные власти.
«
"В Харькове слышны звуки взрывов", — написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
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Чуть позже телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в городе началось несколько пожаров.
В Киеве взрывы были слышны около полуночи по местному времени. Сообщалось также о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Утром взрывы гремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена ТЭС.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в Днепропетровской области удар наносился по ТЭЦ в Зеленодольске, там началось сильное возгорание. В нескольких районах Харькова после взрывов отключили отопление, добавил он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 06:43 на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Власти ввели превентивные отключения электроэнергии, предупредило издание "Страна.ua".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы
08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаКиевХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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