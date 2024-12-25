В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы
Украина подверглась массированному ракетному удару
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины прогремели взрывы, по всей стране отключают свет, сообщают украинские СМИ и местные власти.
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"В Харькове слышны звуки взрывов", — написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
Чуть позже телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в городе началось несколько пожаров.
Утром взрывы гремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена ТЭС.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в Днепропетровской области удар наносился по ТЭЦ в Зеленодольске, там началось сильное возгорание. В нескольких районах Харькова после взрывов отключили отопление, добавил он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 06:43 на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Власти ввели превентивные отключения электроэнергии, предупредило издание "Страна.ua".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.