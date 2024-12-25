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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 25.12.2024 (обновлено: 09:03 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991117464.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:57:00+03:00
2024-12-25T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua".&quot;Взрывы в Киеве&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua".
«

"Взрывы в Киеве", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Сумах прогремел взрыв
Вчера, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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