https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991117464.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.12.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:57:00+03:00

2024-12-25T00:57:00+03:00

2024-12-25T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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киев

россия

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киев, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины