https://ria.ru/20241225/vzryv-1991194598.html

Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео

Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео - РИА Новости, 25.12.2024

Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе. Кадры публикует Region15.ru. РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T11:57:00+03:00

2024-12-25T17:55:00+03:00

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе. Кадры публикует Region15.ru.На записи виден мощный взрыв внутри помещения.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, взрыв раздался внутри здания, погибла женщина.По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали.

https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991144632.html

https://ria.ru/20241225/vzryv-1991190586.html

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Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T11:57 true PT0M17S

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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)