https://ria.ru/20241225/vzryv-1991194598.html
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео - РИА Новости, 25.12.2024
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе. Кадры публикует Region15.ru. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:57:00+03:00
2024-12-25T11:57:00+03:00
2024-12-25T17:55:00+03:00
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе. Кадры публикует Region15.ru.На записи виден мощный взрыв внутри помещения.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, взрыв раздался внутри здания, погибла женщина.По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали.
https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991144632.html
https://ria.ru/20241225/vzryv-1991190586.html
владикавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T11:57
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе попал на видео
Камеры видеонаблюдения сняли момент взрыва в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе