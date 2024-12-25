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Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло

Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло - РИА Новости, 25.12.2024

Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло

Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло журналистам. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:42:00+03:00

2024-12-25T11:42:00+03:00

2024-12-25T11:42:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

владикавказ

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло журналистам. "То, что взрыв произошел внутри здания, именно эпицентр взрыва там был, мы сейчас там были, смотрели – это факт", - говорится в сообщении. Ранее Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, погибла женщина. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным экстренных служб, в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" произошел взрыв газа.

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происшествия, коммерческая недвижимость, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия