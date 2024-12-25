https://ria.ru/20241225/vzryv-1991190586.html
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло - РИА Новости, 25.12.2024
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло
Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло журналистам. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:42:00+03:00
2024-12-25T11:42:00+03:00
2024-12-25T11:42:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
владикавказ
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991166150_0:11:1167:667_1920x0_80_0_0_904ce589ce3a676ad6884998bfb684a0.jpg
ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Взрыв в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло журналистам. "То, что взрыв произошел внутри здания, именно эпицентр взрыва там был, мы сейчас там были, смотрели – это факт", - говорится в сообщении. Ранее Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, погибла женщина. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным экстренных служб, в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" произошел взрыв газа.
https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991144632.html
владикавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991166150_132:0:1035:677_1920x0_80_0_0_358877fdbd7c5aa9b95bfb1e565a5097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Владикавказ, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел внутри здания, сообщил Меняйло
Глава Северной Осетии Меняйло: взрыв в ТЦ "Алания Молл" произошел внутри здания