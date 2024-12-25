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Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году

Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 25.12.2024

Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году

Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 25.12.2024

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экономика

россия

александр новак

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы ожидаем в следующем году темп роста примерно на уровне 2-2,5%", - приводит слова вице-премьера Telegram-канал "Вести". "Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста инвестиций составят около 2% по отношению к уровню 2024 года. В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой высокой базы темпы были в плюс", - добавил Новак. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщал, что ситуация в экономике РФ в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%. Прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики РФ в 2025 году на 2,5%, Банка России - в коридоре 0,5-1,5%.

https://ria.ru/20241225/siluanov-1991192224.html

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экономика, россия, александр новак, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)