https://ria.ru/20241225/vvp-1991199571.html
Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году
Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 25.12.2024
Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году
Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:12:00+03:00
2024-12-25T12:12:00+03:00
2024-12-25T12:12:00+03:00
экономика
россия
александр новак
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы ожидаем в следующем году темп роста примерно на уровне 2-2,5%", - приводит слова вице-премьера Telegram-канал "Вести". "Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста инвестиций составят около 2% по отношению к уровню 2024 года. В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой высокой базы темпы были в плюс", - добавил Новак. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщал, что ситуация в экономике РФ в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%. Прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики РФ в 2025 году на 2,5%, Банка России - в коридоре 0,5-1,5%.
https://ria.ru/20241225/siluanov-1991192224.html
https://ria.ru/20241225/siluanov-1991142755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_aeef9591e3f724ef188cbaf24d496be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Новак рассказал, сколько составит рост ВВП России в 2025 году
Новак: рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%