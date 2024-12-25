https://ria.ru/20241225/vsu-1991339322.html

Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве

Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 25.12.2024

Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве

В Николаеве усилилась активность украинских военных, в частности идет переброска техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T21:54:00+03:00

2024-12-25T21:54:00+03:00

2024-12-25T21:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991032444_0:157:3166:1938_1920x0_80_0_0_ee0f68cb4ea562d1d98526b37f5ca15a.jpg

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. В Николаеве усилилась активность украинских военных, в частности идет переброска техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Глиноземный завод, который как базу использует "Кракен" (украинское националистическое диверсионное подразделение - ред.), по ночам включает такую сильную иллюминацию, что ее видят за несколько километров. По данным (пророссийского - ред.) сопротивления, на заводе производят "БЭКи", то есть небольшие плавсредства оснащают электроникой для того, чтобы, оснастив боезарядом, отправлять эти водные беспилотники в атаку на российские города", - сказал Лебедев. По его словам, жители города сообщили о передвижении значительного количества техники: бронемашин, танков Leopard, тягачей с самоходными артустановками. Кроме того, из Николаева сообщили об активном движении железнодорожных составов.

https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991184477.html

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф