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Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/vsu-1991339322.html
Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве
Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве
В Николаеве усилилась активность украинских военных, в частности идет переброска техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T21:54:00+03:00
2024-12-25T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. В Николаеве усилилась активность украинских военных, в частности идет переброска техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Глиноземный завод, который как базу использует "Кракен" (украинское националистическое диверсионное подразделение - ред.), по ночам включает такую сильную иллюминацию, что ее видят за несколько километров. По данным (пророссийского - ред.) сопротивления, на заводе производят "БЭКи", то есть небольшие плавсредства оснащают электроникой для того, чтобы, оснастив боезарядом, отправлять эти водные беспилотники в атаку на российские города", - сказал Лебедев. По его словам, жители города сообщили о передвижении значительного количества техники: бронемашин, танков Leopard, тягачей с самоходными артустановками. Кроме того, из Николаева сообщили об активном движении железнодорожных составов.
https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991184477.html
николаев (украина)
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николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве

ВСУ усилили активность Николаеве, идет переброска техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУничтоженный БТР ВСУ
Уничтоженный БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Уничтоженный БТР ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. В Николаеве усилилась активность украинских военных, в частности идет переброска техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Глиноземный завод, который как базу использует "Кракен" (украинское националистическое диверсионное подразделение - ред.), по ночам включает такую сильную иллюминацию, что ее видят за несколько километров. По данным (пророссийского - ред.) сопротивления, на заводе производят "БЭКи", то есть небольшие плавсредства оснащают электроникой для того, чтобы, оснастив боезарядом, отправлять эти водные беспилотники в атаку на российские города", - сказал Лебедев.
По его словам, жители города сообщили о передвижении значительного количества техники: бронемашин, танков Leopard, тягачей с самоходными артустановками.
Кроме того, из Николаева сообщили об активном движении железнодорожных составов.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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