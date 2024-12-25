Экс-дипломат США оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Экс-дипломат Джатрас: встреча Путина и Зеленского в Вашингтоне маловероятна
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Встреча в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтоне по инициативе избранного лидера США Дональда Трампа, которую озвучил его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог, выглядит крайне маловероятной, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.
"Я думаю, это возможно, но крайне маловероятно. Во-первых, я не могу представить, что президента Путина пригласят. Хотелось бы ошибаться, но не могу себе представить, как это будет выглядеть, учитывая ордер Международного уголовного суда на его арест. США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон", – сказал Джатрас.
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
23 декабря, 18:13
По словам экс-дипломата, подобный сценарий можно представить только в "каком-то фантастическом мире", однако реальная вероятность его воплощения в жизнь крайне низка.
Говоря о возможности приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас отметил, что присутствие последнего в Вашингтоне не имеет большого значения. "Зеленский мог бы приехать, но кому это важно? Зеленский – просто марионетка ЦРУ и MI6", – добавил он.
Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.
Трамп ждет встречи с Путиным по Украине
22 декабря, 21:04