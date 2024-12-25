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Экс-дипломат США оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.12.2024
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05:20 25.12.2024 (обновлено: 12:20 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vstrecha-1991124160.html
Экс-дипломат США оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Экс-дипломат США оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.12.2024
Экс-дипломат США оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтоне по инициативе избранного лидера США Дональда Трампа, которую озвучил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:20:00+03:00
2024-12-25T12:20:00+03:00
сша
в мире
владимир зеленский
россия
владимир путин
дональд трамп
международный уголовный суд
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтоне по инициативе избранного лидера США Дональда Трампа, которую озвучил его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог, выглядит крайне маловероятной, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. "Я думаю, это возможно, но крайне маловероятно. Во-первых, я не могу представить, что президента Путина пригласят. Хотелось бы ошибаться, но не могу себе представить, как это будет выглядеть, учитывая ордер Международного уголовного суда на его арест. США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон", – сказал Джатрас. По словам экс-дипломата, подобный сценарий можно представить только в "каком-то фантастическом мире", однако реальная вероятность его воплощения в жизнь крайне низка. Говоря о возможности приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас отметил, что присутствие последнего в Вашингтоне не имеет большого значения. "Зеленский мог бы приехать, но кому это важно? Зеленский – просто марионетка ЦРУ и MI6", – добавил он. Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.
https://ria.ru/20241223/putin-1990873875.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990742597.html
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сша, в мире, владимир зеленский, россия, владимир путин, дональд трамп, международный уголовный суд, центральное разведывательное управление (цру), британская разведывательная служба mi6
США, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный уголовный суд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Британская разведывательная служба MI6
Экс-дипломат США оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Экс-дипломат Джатрас: встреча Путина и Зеленского в Вашингтоне маловероятна

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Встреча в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтоне по инициативе избранного лидера США Дональда Трампа, которую озвучил его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог, выглядит крайне маловероятной, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.
"Я думаю, это возможно, но крайне маловероятно. Во-первых, я не могу представить, что президента Путина пригласят. Хотелось бы ошибаться, но не могу себе представить, как это будет выглядеть, учитывая ордер Международного уголовного суда на его арест. США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон", – сказал Джатрас.
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По словам экс-дипломата, подобный сценарий можно представить только в "каком-то фантастическом мире", однако реальная вероятность его воплощения в жизнь крайне низка.
Говоря о возможности приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас отметил, что присутствие последнего в Вашингтоне не имеет большого значения. "Зеленский мог бы приехать, но кому это важно? Зеленский – просто марионетка ЦРУ и MI6", – добавил он.
Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.
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СШАВ миреВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный уголовный судЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Британская разведывательная служба MI6
 
 
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