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Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце
Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце - РИА Новости, 25.12.2024
Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце
За прошедшие сутки значительно выросла вероятность крупных вспышек на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T23:01:00+03:00
2024-12-25T23:01:00+03:00
2024-12-25T23:01:00+03:00
российская академия наук
космос - риа наука
вспышки на солнце
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки значительно выросла вероятность крупных вспышек на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."Резко повысились вероятности формирования на Солнца крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров", — говорится в материале.По данным лаборатории, порог уровня X может быть преодолен уже сегодня.В прошлый раз сильная вспышка, достигнувшая балла Х2.2, произошла 8 декабря.
https://ria.ru/20241119/solntse-1984509976.html
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российская академия наук, космос - риа наука, вспышки на солнце
Российская академия наук, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце
Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце
В РАН предупредили о высоком риске сильной вспышки на Солнце