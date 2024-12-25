https://ria.ru/20241225/vspyshka-1991343838.html

Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце

Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце - РИА Новости, 25.12.2024

Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце

За прошедшие сутки значительно выросла вероятность крупных вспышек на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T23:01:00+03:00

2024-12-25T23:01:00+03:00

2024-12-25T23:01:00+03:00

российская академия наук

космос - риа наука

вспышки на солнце

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки значительно выросла вероятность крупных вспышек на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."Резко повысились вероятности формирования на Солнца крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров", — говорится в материале.По данным лаборатории, порог уровня X может быть преодолен уже сегодня.В прошлый раз сильная вспышка, достигнувшая балла Х2.2, произошла 8 декабря.

https://ria.ru/20241119/solntse-1984509976.html

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2024

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российская академия наук, космос - риа наука, вспышки на солнце