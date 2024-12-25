https://ria.ru/20241225/ukraintsy-1991328972.html

Украинцы бегут из страны, потому что считают ее тюрьмой, пишут СМИ

Украинцы бегут из страны, потому что считают ее тюрьмой, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024

Украинцы бегут из страны, потому что считают ее тюрьмой, пишут СМИ

Украинские мужчины не хотят защищать коррумпированную киевскую власть и бегут из страны, считая ее "тюрьмой", сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:59:00+03:00

2024-12-25T19:59:00+03:00

2024-12-25T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинские мужчины не хотят защищать коррумпированную киевскую власть и бегут из страны, считая ее "тюрьмой", сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на украинских нелегалов. "Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин", - считает один из собеседников телеканала, 23-летний Богдан Хорольский. Молодой человек рассказал, что не видит смысла защищать коррумпированную систему. По его словам, многие украинцы сражаются не ради цели, а по принуждению, многие из них чувствуют себя "просто опустошенными". Богдан утверждает, что решился на побег, потому что не верит, что в ближайшем будущем границу откроют. "Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство", - заявил другой собеседник NTV, 32-летний Сергей Жгорольский, который также не хочет защищать страну, "в которой правительство и олигархи владеют всем, а люди - ничем". Ни один из собеседников телеканала не планирует возвращаться на Украину. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986188580.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982839331.html

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волынская область

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в мире, украина, волынская область, днепропетровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины