Украинцы бегут из страны, потому что считают ее тюрьмой, пишут СМИ
NTV: украинские мужчины бегут из страны, считая ее тюрьмой из-за закрытых границ
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Украинские мужчины не хотят защищать коррумпированную киевскую власть и бегут из страны, считая ее "тюрьмой", сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на украинских нелегалов.
"Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин", - считает один из собеседников телеканала, 23-летний Богдан Хорольский.
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Молодой человек рассказал, что не видит смысла защищать коррумпированную систему. По его словам, многие украинцы сражаются не ради цели, а по принуждению, многие из них чувствуют себя "просто опустошенными". Богдан утверждает, что решился на побег, потому что не верит, что в ближайшем будущем границу откроют.
"Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство", - заявил другой собеседник NTV, 32-летний Сергей Жгорольский, который также не хочет защищать страну, "в которой правительство и олигархи владеют всем, а люди - ничем".
Ни один из собеседников телеканала не планирует возвращаться на Украину.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.