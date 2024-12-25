https://ria.ru/20241225/ukraina-1991344259.html

На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде

На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 25.12.2024

На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде

Демобилизацию военнослужащих не будут проводить на Украине из-за сорванных планов по мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T23:13:00+03:00

2024-12-25T23:13:00+03:00

2024-12-25T23:13:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Демобилизацию военнослужащих не будут проводить на Украине из-за сорванных планов по мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Накануне издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. "Провал с мобилизацией. Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - ред.) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить", - заявила Скороход в эфире телеканала "Новости.Live". Она отметила, что офицерский состав ВСУ "почти не воюет". Более того, она подчеркнула, что офицера нельзя назначить на должность ниже той, которую он занимает. По словам Скороход, на передовой преимущественно воюют мобилизованные, которые не имели ранее никакого отношения к армии. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

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в мире, украина, александр сырский, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины