Рейтинг@Mail.ru
На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991344259.html
На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде
На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 25.12.2024
На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде
Демобилизацию военнослужащих не будут проводить на Украине из-за сорванных планов по мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T23:13:00+03:00
2024-12-25T23:13:00+03:00
в мире
украина
александр сырский
руслан стефанчук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Демобилизацию военнослужащих не будут проводить на Украине из-за сорванных планов по мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Накануне издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. "Провал с мобилизацией. Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - ред.) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить", - заявила Скороход в эфире телеканала "Новости.Live". Она отметила, что офицерский состав ВСУ "почти не воюет". Более того, она подчеркнула, что офицера нельзя назначить на должность ниже той, которую он занимает. По словам Скороход, на передовой преимущественно воюют мобилизованные, которые не имели ранее никакого отношения к армии. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр сырский, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине не будут проводить демобилизацию, заявили в Раде

Скороход: на Украине не будут проводить демобилизацию из-за сорванных планов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Демобилизацию военнослужащих не будут проводить на Украине из-за сорванных планов по мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Накануне издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
"Провал с мобилизацией. Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - ред.) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить", - заявила Скороход в эфире телеканала "Новости.Live".
Она отметила, что офицерский состав ВСУ "почти не воюет". Более того, она подчеркнула, что офицера нельзя назначить на должность ниже той, которую он занимает. По словам Скороход, на передовой преимущественно воюют мобилизованные, которые не имели ранее никакого отношения к армии.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение
20 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаАлександр СырскийРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала