https://ria.ru/20241225/ukraina-1991338422.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T21:43:00+03:00
2024-12-25T21:43:00+03:00
2024-12-25T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже ее отменили. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более часа. В 21.06 мск тревогу объявили в Черниговской области, через десять минут тревога расширилась на Сумскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу