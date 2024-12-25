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Одесского экс-военкома задержали по новому делу сразу после выхода из СИЗО - РИА Новости, 25.12.2024
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20:01 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991329307.html
Одесского экс-военкома задержали по новому делу сразу после выхода из СИЗО
Одесского экс-военкома задержали по новому делу сразу после выхода из СИЗО - РИА Новости, 25.12.2024
Одесского экс-военкома задержали по новому делу сразу после выхода из СИЗО
Бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого выпустили из СИЗО после внесения залога в 940 тысяч долларов, вновь задержали в Киеве по новому уголовному РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:01:00+03:00
2024-12-25T20:01:00+03:00
в мире
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вооруженные силы украины
государственное бюро расследований (гбр) украины
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого выпустили из СИЗО после внесения залога в 940 тысяч долларов, вновь задержали в Киеве по новому уголовному делу, сообщает в среду Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) после того, как за него был внесен залог в 39,364 миллиона гривен (940,3 тысячи долларов). Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности, выехать за границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро. Имени фигуранта в ГБР не называет, однако, по данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о Евгении Борисове. Экс-военкому вменяются статьи "Организация препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины в особый период", "Организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа". Санкции предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Борисова, как отмечается, теперь подозревают в оформлении себе небоевой травмы, за которую он получил дополнительное денежное довольствие в 2022 году. Борисов был помещен под стражу летом 2023 года. По данным следствия, семья бывшего военкома приобрела за границей имущество на 4,8 миллиона долларов, из которых не подтверждено документами законное происхождение 3,5 миллиона долларов. В апреле текущего года его дело по обвинению в незаконном обогащении было направлено в суд. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. В рамках уголовного дела у Борисова конфисковали заграничное недвижимое имущество в Испании и три автомобиля.
https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, государственное бюро расследований (гбр) украины
В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
Одесского экс-военкома задержали по новому делу сразу после выхода из СИЗО

В Одессе экс-военкома выпустили из СИЗИ и сразу же задержали по новому делу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого выпустили из СИЗО после внесения залога в 940 тысяч долларов, вновь задержали в Киеве по новому уголовному делу, сообщает в среду Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) после того, как за него был внесен залог в 39,364 миллиона гривен (940,3 тысячи долларов). Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности, выехать за границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро.
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Имени фигуранта в ГБР не называет, однако, по данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о Евгении Борисове. Экс-военкому вменяются статьи "Организация препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины в особый период", "Организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа". Санкции предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Борисова, как отмечается, теперь подозревают в оформлении себе небоевой травмы, за которую он получил дополнительное денежное довольствие в 2022 году.
Борисов был помещен под стражу летом 2023 года. По данным следствия, семья бывшего военкома приобрела за границей имущество на 4,8 миллиона долларов, из которых не подтверждено документами законное происхождение 3,5 миллиона долларов. В апреле текущего года его дело по обвинению в незаконном обогащении было направлено в суд. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. В рамках уголовного дела у Борисова конфисковали заграничное недвижимое имущество в Испании и три автомобиля.
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В миреУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины
 
 
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