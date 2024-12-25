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В МИД прокомментировали открытие в Германии центра НАТО по помощи Украине - РИА Новости, 25.12.2024
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16:03 25.12.2024 (обновлено: 16:19 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991278139.html
В МИД прокомментировали открытие в Германии центра НАТО по помощи Украине
В МИД прокомментировали открытие в Германии центра НАТО по помощи Украине - РИА Новости, 25.12.2024
В МИД прокомментировали открытие в Германии центра НАТО по помощи Украине
Открытие центра НАТО по содействию подготовке в области безопасности для Украины на территории Германии означает прямое участие альянса в поддержке не просто... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:03:00+03:00
2024-12-25T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытие центра НАТО по содействию подготовке в области безопасности для Украины на территории Германии означает прямое участие альянса в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ она отметила, что в НАТО ранее сообщили о начале деятельности этого центра. По информации, приведенной Захаровой, центр возьмет на себя координацию всей западной военной помощи Киеву, в том числе поставок вооружения и обучения украинских военнослужащих. При этом НАТО странным образом продолжает отрицать свое вовлечение в конфликт, ссылаясь на расположение центра на территории государства-члена альянса, отметила официальный представитель МИД. "На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, а создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже террористического режима, в основе которого нацистская сущность", - сказала Захарова. -0-
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в мире, украина, германия, россия, мария захарова, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины
В МИД прокомментировали открытие в Германии центра НАТО по помощи Украине

Захарова: НАТО участвует в поддержке террористического режима на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытие центра НАТО по содействию подготовке в области безопасности для Украины на территории Германии означает прямое участие альянса в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что в НАТО ранее сообщили о начале деятельности этого центра. По информации, приведенной Захаровой, центр возьмет на себя координацию всей западной военной помощи Киеву, в том числе поставок вооружения и обучения украинских военнослужащих. При этом НАТО странным образом продолжает отрицать свое вовлечение в конфликт, ссылаясь на расположение центра на территории государства-члена альянса, отметила официальный представитель МИД.
"На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, а создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже террористического режима, в основе которого нацистская сущность", - сказала Захарова. -0-
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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