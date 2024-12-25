https://ria.ru/20241225/ukraina-1991215182.html

У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров

У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024

У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров

РФ не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования украинского кризиса в свете прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, заявил министр... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:48:00+03:00

2024-12-25T12:48:00+03:00

2024-12-25T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования украинского кризиса в свете прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Иллюзий мы никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса. Разрешить его можно исключительно в контексте договоренности о надежной безопасности и стабильности в Европе - договоренности, которые учитывали бы интересы РФ и, конечно, законные интересы всех других стран", - сказал он.По словам министра, "все связывают какие-то перемены с приходом администрации Дональда Трампа". Однако Лавров подчеркнул, что у РФ в этой связи нет иллюзий - в вопросе поддержки Киева в Вашингтоне есть двухпартийный консенсус.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп