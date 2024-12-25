https://ria.ru/20241225/ukraina-1991215182.html
У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров
У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.12.2024
У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров
РФ не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования украинского кризиса в свете прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, заявил министр... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:48:00+03:00
2024-12-25T12:48:00+03:00
2024-12-25T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования украинского кризиса в свете прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Иллюзий мы никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса. Разрешить его можно исключительно в контексте договоренности о надежной безопасности и стабильности в Европе - договоренности, которые учитывали бы интересы РФ и, конечно, законные интересы всех других стран", - сказал он.По словам министра, "все связывают какие-то перемены с приходом администрации Дональда Трампа". Однако Лавров подчеркнул, что у РФ в этой связи нет иллюзий - в вопросе поддержки Киева в Вашингтоне есть двухпартийный консенсус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
У России нет иллюзий относительно урегулирования на Украине, заявил Лавров
Лавров: у РФ нет иллюзий относительно легкого урегулирования украинского кризиса