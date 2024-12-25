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В Кременчуге прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991182844.html
В Кременчуге прогремели новые взрывы
В Кременчуге прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.12.2024
В Кременчуге прогремели новые взрывы
Серия взрывов прогремела в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:21:00+03:00
2024-12-25T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
полтавская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live. Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины. На данный момент по всей стране второй раз за утро объявлена воздушная тревога. "В Кременчуге Полтавской области прозвучала серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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полтавская область
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в мире, кременчуг, полтавская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Кременчуге прогремели новые взрывы

В Кременчуге в Полтавской области прогремела серия взрывов

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live.
Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины. На данный момент по всей стране второй раз за утро объявлена воздушная тревога.
"В Кременчуге Полтавской области прозвучала серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугПолтавская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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