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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 25.12.2024 (обновлено: 13:17 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991178452.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за утро объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:12:00+03:00
2024-12-25T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На всей территории Украины второй раз за утро объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Около 11:00 мск сигнал прозвучал в большинстве областей, а шесть минут спустя — по всей стране.Предыдущий раз тревогу объявляли по всей Украине в 06:43 мск, позже в большинстве регионов ее отменили.При этом СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. Власти ввели превентивные отключения света, в нескольких крупных городах жители остались и без отопления.По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На всей территории Украины второй раз за утро объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 11:00 мск сигнал прозвучал в большинстве областей, а шесть минут спустя — по всей стране.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов
16 декабря, 13:51
Предыдущий раз тревогу объявляли по всей Украине в 06:43 мск, позже в большинстве регионов ее отменили.
При этом СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. Власти ввели превентивные отключения света, в нескольких крупных городах жители остались и без отопления.
По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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