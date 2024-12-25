На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На всей территории Украины второй раз за утро объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 11:00 мск сигнал прозвучал в большинстве областей, а шесть минут спустя — по всей стране.
Предыдущий раз тревогу объявляли по всей Украине в 06:43 мск, позже в большинстве регионов ее отменили.
При этом СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. Власти ввели превентивные отключения света, в нескольких крупных городах жители остались и без отопления.
По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
14 декабря, 08:00