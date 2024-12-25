https://ria.ru/20241225/ukraina-1991178452.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины второй раз за утро объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На всей территории Украины второй раз за утро объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Около 11:00 мск сигнал прозвучал в большинстве областей, а шесть минут спустя — по всей стране.Предыдущий раз тревогу объявляли по всей Украине в 06:43 мск, позже в большинстве регионов ее отменили.При этом СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. Власти ввели превентивные отключения света, в нескольких крупных городах жители остались и без отопления.По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, вооруженные силы украины, россия