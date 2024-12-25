https://ria.ru/20241225/ukraina-1991150507.html

Захарова рассказала, как Киев угрожает Западу

Захарова рассказала, как Киев угрожает Западу - РИА Новости, 25.12.2024

Захарова рассказала, как Киев угрожает Западу

Киевский режим, открыто признающий роль в террористических актах, таким образом посылает на Запад угрозу о том, что может произойти, если в Киев перестанет... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:51:00+03:00

2024-12-25T09:51:00+03:00

2024-12-25T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Киевский режим, открыто признающий роль в террористических актах, таким образом посылает на Запад угрозу о том, что может произойти, если в Киев перестанет поступать западная помощь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Многие задают вопрос: зачем он, (Владимир) Зеленский, и киевский режим в публичном пространстве подчёркивают свою сопричастность и прямую свою вовлечённость в террористические акты ... Ответ на этот вопрос как раз связан в том числе с Европейским союзом. Да потому что киевский режим демонстрирует свои возможности на этом треке. Они напрямую угрожают есовцам, европейцам", - сказала Захарова.С ее точки зрения, представители киевского режима не хотят показывать образ просто верных ставленников во власти, а выдвигают требования и говорят, что "если им не дадут, они будут кусаться"."Это прямая такая черная метка, которую они отправляют западникам, говоря: "Если вы не будете отправлять деньги, отправлять оружие, поддерживать, если вы не будете сохранять режим Зеленского, то режим Зеленского теперь умеет вон что. И они показывают. Взрывать, убивать, разрушать и так далее", - добавила Захарова.Ранее Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки, и назвала его "Усамой бен Зеленским". По ее оценке, Зеленский, как в свое время Усама бен Ладен, получил поддержку Запада, а потом ушел в "экстремистское террористическое пике".

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

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мария захарова, в мире, украина, евросоюз