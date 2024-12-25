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В Ивано-Франковске пропало электричество - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:58 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991136269.html
В Ивано-Франковске пропало электричество
В Ивано-Франковске пропало электричество - РИА Новости, 25.12.2024
В Ивано-Франковске пропало электричество
Свет пропал в городе Ивано-Франковск на западе Украины после взрывов в Бурштыне, где расположена ТЭС, сообщил украинский телеканал "Эспресо". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:58:00+03:00
2024-12-25T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковск
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россия
дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свет пропал в городе Ивано-Франковск на западе Украины после взрывов в Бурштыне, где расположена ТЭС, сообщил украинский телеканал "Эспресо". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске. Украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС. "В Бурштыне прогремело по меньшей мере 8 взрывов. Сразу после них в городе и Ивано-Франковске исчез свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241225/udar-1991135480.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковск, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковске пропало электричество

В Ивано-Франковске пропало электричество после взрывов в Бурштыне

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Ивано-Франковске
Железнодорожный вокзал в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Железнодорожный вокзал в Ивано-Франковске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свет пропал в городе Ивано-Франковск на западе Украины после взрывов в Бурштыне, где расположена ТЭС, сообщил украинский телеканал "Эспресо".
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске. Украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС.
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"В Бурштыне прогремело по меньшей мере 8 взрывов. Сразу после них в городе и Ивано-Франковске исчез свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИвано-ФранковскУкраинаРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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