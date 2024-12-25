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Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 25.12.2024 (обновлено: 09:02 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991136121.html
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области
Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:58:00+03:00
2024-12-25T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковск
украина
сергей лебедев
харьков
ивано-франковская область
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Бурштын, прилет в ТЭС", - сообщил Лебедев.Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске. Украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС.Украинский телеканал "Эспресо" сообщал, что после взрывов в Бурштыне в городе Ивано-Франковск пропал свет.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
ивано-франковск
украина
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в мире, ивано-франковск, украина, сергей лебедев, харьков, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковск, Украина, Сергей Лебедев, Харьков, Ивано-Франковская область
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Лебедев: по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины нанесли удар

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Бурштын, прилет в ТЭС", - сообщил Лебедев.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске. Украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС.
Украинский телеканал "Эспресо" сообщал, что после взрывов в Бурштыне в городе Ивано-Франковск пропал свет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
14 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИвано-ФранковскУкраинаСергей ЛебедевХарьковИвано-Франковская область
 
 
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