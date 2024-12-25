https://ria.ru/20241225/ukraina-1991136121.html
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области
Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:58:00+03:00
2024-12-25T08:58:00+03:00
2024-12-25T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковск
украина
сергей лебедев
харьков
ивано-франковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Бурштын, прилет в ТЭС", - сообщил Лебедев.Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске. Украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС.Украинский телеканал "Эспресо" сообщал, что после взрывов в Бурштыне в городе Ивано-Франковск пропал свет.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
ивано-франковск
украина
харьков
ивано-франковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковск, украина, сергей лебедев, харьков, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковск, Украина, Сергей Лебедев, Харьков, Ивано-Франковская область
Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области
Лебедев: по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины нанесли удар