https://ria.ru/20241225/ukraina-1991136121.html

Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 25.12.2024

Подполье сообщило об ударе по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:58:00+03:00

2024-12-25T08:58:00+03:00

2024-12-25T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Удар нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Бурштын, прилет в ТЭС", - сообщил Лебедев.Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске. Украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС.Украинский телеканал "Эспресо" сообщал, что после взрывов в Бурштыне в городе Ивано-Франковск пропал свет.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ивано-франковск, украина, сергей лебедев, харьков, ивано-франковская область