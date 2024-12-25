https://ria.ru/20241225/ukraina-1991132267.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 25.12.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:24:00+03:00
2024-12-25T08:24:00+03:00
2024-12-25T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек- РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991129467.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы