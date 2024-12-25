https://ria.ru/20241225/udar-1991135480.html

Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР

Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024

Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР

Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:55:00+03:00

2024-12-25T08:55:00+03:00

2024-12-25T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По временно оккупированной части ДНР прилетело. Взрыв был рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители говорят, что двери распахнулись при взрыве. Мощная детонация. Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991132435.html

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донецкая народная республика, сергей лебедев, безопасность