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Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР
Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:55:00+03:00
2024-12-25T08:55:00+03:00
2024-12-25T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По временно оккупированной части ДНР прилетело. Взрыв был рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители говорят, что двери распахнулись при взрыве. Мощная детонация. Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС", - сказал Лебедев.
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донецкая народная республика, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР
ВС РФ ударили по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР