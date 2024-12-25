Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 25.12.2024 (обновлено: 09:11 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/udar-1991135480.html
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР
Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:55:00+03:00
2024-12-25T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По временно оккупированной части ДНР прилетело. Взрыв был рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители говорят, что двери распахнулись при взрыве. Мощная детонация. Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991132435.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по ТЭС в подконтрольном Киеву районе в ДНР

ВС РФ ударили по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По временно оккупированной части ДНР прилетело. Взрыв был рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители говорят, что двери распахнулись при взрыве. Мощная детонация. Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС", - сказал Лебедев.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы
08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала