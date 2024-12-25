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Семье погибшей в Торговом центре во Владикавказе выплатят миллион рублей

Семье погибшей в Торговом центре во Владикавказе выплатят миллион рублей - РИА Новости, 25.12.2024

Семье погибшей в Торговом центре во Владикавказе выплатят миллион рублей

Семье погибшей в торговом центре во Владикавказе выплатят миллион рублей, пострадавшим окажут содействие, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:11:00+03:00

2024-12-25T20:11:00+03:00

2024-12-25T20:21:00+03:00

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Семье погибшей в торговом центре во Владикавказе выплатят миллион рублей, пострадавшим окажут содействие, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."Всем пострадавшим в результате взрыва и пожара в торговом центре "Алания Молл" республика окажет содействие. Семье погибшей будет выплачен миллион рублей. Совместно с владельцем здания отрабатываем меры поддержки арендаторов площадей ТЦ", - написал Меняйло.Ранее Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" большие, но несущие конструкции здания не повреждены, добавлял он.

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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия