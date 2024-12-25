https://ria.ru/20241225/tts-1991176644.html
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:09:00+03:00
2024-12-25T11:09:00+03:00
2024-12-25T11:29:00+03:00
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991138742_0:321:962:862_1920x0_80_0_0_df78f25586f542a568476756b35e4a2e.jpg
ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Несущие конструкции не повреждены... Выгоревшего пространства много, очень много обрушившегося потолка и стекла", - говорится в сообщении.Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, погибла женщина. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ.По данным экстренных служб, в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" произошел взрыв газа.
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991138742_0:231:962:953_1920x0_80_0_0_58d271226654f6c408453596e9e78e70.jpg
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T11:09
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, видео, сергей меняйло
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
2024-12-25T11:09
true
PT1M09S
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
Глава Северной Осетии Меняйло заявил о больших разрушениях в ТЦ во Владикавказе