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Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе

Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024

Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе

Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:09:00+03:00

2024-12-25T11:09:00+03:00

2024-12-25T11:29:00+03:00

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Несущие конструкции не повреждены... Выгоревшего пространства много, очень много обрушившегося потолка и стекла", - говорится в сообщении.Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, погибла женщина. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ.По данным экстренных служб, в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" произошел взрыв газа.

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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T11:09 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, владикавказ, видео, сергей меняйло