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Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024
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11:09 25.12.2024 (обновлено: 11:29 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/tts-1991176644.html
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:09:00+03:00
2024-12-25T11:29:00+03:00
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."Несущие конструкции не повреждены... Выгоревшего пространства много, очень много обрушившегося потолка и стекла", - говорится в сообщении.Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, погибла женщина. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ.По данным экстренных служб, в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" произошел взрыв газа.
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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
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происшествия, владикавказ, видео, сергей меняйло
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
2024-12-25T11:09
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Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях в ТЦ во Владикавказе

Глава Северной Осетии Меняйло заявил о больших разрушениях в ТЦ во Владикавказе

© Кадр видео из соцсетейПожар в торговом центре во Владикавказе
Пожар в торговом центре во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в торговом центре во Владикавказе
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе большие, но несущие конструкции здания не повреждены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Несущие конструкции не повреждены... Выгоревшего пространства много, очень много обрушившегося потолка и стекла", - говорится в сообщении.
Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия, погибла женщина. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ.
По данным экстренных служб, в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" произошел взрыв газа.
 
ПроисшествияВладикавказСергей Меняйло
 
 
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