https://ria.ru/20241225/tsb-1991174710.html
В ЦБ рассказали о числе дропперов среди россиян
В ЦБ рассказали о числе дропперов среди россиян - РИА Новости, 25.12.2024
В ЦБ рассказали о числе дропперов среди россиян
Около десяти миллионов клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:04:00+03:00
2024-12-25T11:04:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около десяти миллионов клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шаблю."Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов, подсчитали в ЦБ", — утверждается в материале.По словам Шабли, такие переводы делают не преступники, а обычные граждане."Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа", — добавляет он.По оценке Шабли, количество россиян, участвующих в этих схемах, внушительное. Если учитывать, что, по данным Росстата, в прошлом году из 146 миллионов россиян 76 миллионов — это экономически активные люди, то получается, что почти каждый восьмой гражданин занимался подобным.Ранее Шбаля сообщал, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Уточнялось, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.
https://ria.ru/20241122/sber-1985120270.html
https://ria.ru/20240116/dropper-1921644079.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В ЦБ рассказали о числе дропперов среди россиян
ЦБ: 10 млн клиентов банков в России переводили деньги на дропперские счета