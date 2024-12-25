https://ria.ru/20241225/trevoga-1991127075.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в понедельник объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:48:00+03:00

2024-12-25T06:48:00+03:00

2024-12-25T06:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу в понедельник объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном ВСУ городе Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины