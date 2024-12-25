https://ria.ru/20241225/trevoga-1991127075.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в понедельник объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T06:48:00+03:00
2024-12-25T06:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу в понедельник объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном ВСУ городе Запорожье.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу