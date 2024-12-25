https://ria.ru/20241225/tramp-1991298954.html

Кандидат Трампа на пост главы ВМС США вызывает беспокойство военных

Кандидат Трампа на пост главы ВМС США вызывает беспокойство военных - РИА Новости, 25.12.2024

Кандидат Трампа на пост главы ВМС США вызывает беспокойство военных

Кандидатура бизнесмена и коллекционера произведений искусства Джона Фелана на пост главы ВМС США, предложенная победившим на выборах президента Дональдом... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:35:00+03:00

2024-12-25T17:35:00+03:00

2024-12-25T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кандидатура бизнесмена и коллекционера произведений искусства Джона Фелана на пост главы ВМС США, предложенная победившим на выборах президента Дональдом Трампом, вызывает обеспокоенность среди представителей флота из-за отсутствия у предпринимателя опыта в сфере национальной безопасности, сообщает газета Wall Street Journal. Трамп 27 ноября предложил кандидатуру Фелана на пост министра военно-морских сил США. "Фелан не имеет значительного опыта в области национальной безопасности, что вызывает беспокойство у представителей ВМС, которые сомневаются в его готовности к решению многочисленных проблем морской службы", - отмечает издание. На фоне наращивания военно-морского потенциала Китая и проблем с пополнением кадров военное руководство США обсуждает, как назначение Фелана скажется на боеготовности флота, сообщает газета. Издание также подчёркивает, что Фелан поддерживает тесные связи с республиканскими элитами и организовывал сбор средств для избирательной кампании Трампа, что, по словам источников, сыграло решающую роль в его выдвижении. Фелану 59 лет, он один из основателей компании MSD Capital, у него диплом в области политической науки и степень магистра бизнес-администрирования из Гарварда. Инвестиционная компания Фелана находится в Палм-Бич, в штате Флорида, где основную часть времени живёт Трамп. Фелан коллекционирует произведения искусства. В августе он провёл приём по сбору средств на кампанию Трампа, добавивший республиканцу 38 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982381446.html

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в мире, сша, китай, флорида, дональд трамп