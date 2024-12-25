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Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2024
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12:17 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/tramp-1991200443.html
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2024
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов
Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:17:00+03:00
2024-12-25T12:17:00+03:00
экономика
россия
сша
антон силуанов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики и касаться российской ситуации", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". При этом министр подчеркнул, что задача Минфина РФ сделать так, чтобы бюджет был исполнен в тех параметрах, которые закладываются. "Наша задача сделать так, чтобы наши граждане это не почувствовали. Все, что было запланировано, все будет выполнено", - заключил Силуанов.
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экономика, россия, сша, антон силуанов, дональд трамп
Экономика, Россия, США, Антон Силуанов, Дональд Трамп
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что Трамп может повлиять на ситуацию в российской экономике

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики и касаться российской ситуации", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом министр подчеркнул, что задача Минфина РФ сделать так, чтобы бюджет был исполнен в тех параметрах, которые закладываются.
"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане это не почувствовали. Все, что было запланировано, все будет выполнено", - заключил Силуанов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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ЭкономикаРоссияСШААнтон СилуановДональд Трамп
 
 
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