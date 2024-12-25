https://ria.ru/20241225/tramp-1991200443.html

Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов

Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2024

Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов

Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:17:00+03:00

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2024-12-25T12:17:00+03:00

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антон силуанов

дональд трамп

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики и касаться российской ситуации", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". При этом министр подчеркнул, что задача Минфина РФ сделать так, чтобы бюджет был исполнен в тех параметрах, которые закладываются. "Наша задача сделать так, чтобы наши граждане это не почувствовали. Все, что было запланировано, все будет выполнено", - заключил Силуанов.

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экономика, россия, сша, антон силуанов, дональд трамп