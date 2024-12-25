https://ria.ru/20241225/tramp-1991200443.html
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2024
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов
Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:17:00+03:00
2024-12-25T12:17:00+03:00
2024-12-25T12:17:00+03:00
экономика
россия
сша
антон силуанов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bcb9e0a958d222c2ff5f27ded98acda.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Приход Дональда Трампа в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, но все планы будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики и касаться российской ситуации", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". При этом министр подчеркнул, что задача Минфина РФ сделать так, чтобы бюджет был исполнен в тех параметрах, которые закладываются. "Наша задача сделать так, чтобы наши граждане это не почувствовали. Все, что было запланировано, все будет выполнено", - заключил Силуанов.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791422_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2177618734e3b208920a60091057ad3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, антон силуанов, дональд трамп
Экономика, Россия, США, Антон Силуанов, Дональд Трамп
Приход Трампа может повлиять на экономику России, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что Трамп может повлиять на ситуацию в российской экономике