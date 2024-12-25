https://ria.ru/20241225/tramp-1991182287.html

Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса

Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса - РИА Новости, 25.12.2024

Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса

Вероятность мирового кризиса во время второго президентского срока будущего главы Белого дома Дональда Трампа резко возрастет, заявил бывший советник Трампа по... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вероятность мирового кризиса во время второго президентского срока будущего главы Белого дома Дональда Трампа резко возрастет, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Guardian.Экс-советник Трампа усомнился, что тот - единственный, кто может "предотвратить третью мировую войну" и сделать вклад в завершение конфликтов на Украине и в секторе Газа. "Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть", - рассказал Болтон изданию. По мнению Болтона, Трамп "не очень много знает о внешней политике", мало читает и слишком полагается на личные отношения, что, предположительно, не позволяет ему полноценно владеть обстановкой. Как считает экс-советник Трампа, это может привести мир к "беде". Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джон болтон, джо байден, экономика