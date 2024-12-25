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Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса - РИА Новости, 25.12.2024
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11:20 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/tramp-1991182287.html
Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса
Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса - РИА Новости, 25.12.2024
Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса
Вероятность мирового кризиса во время второго президентского срока будущего главы Белого дома Дональда Трампа резко возрастет, заявил бывший советник Трампа по... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:20:00+03:00
2024-12-25T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вероятность мирового кризиса во время второго президентского срока будущего главы Белого дома Дональда Трампа резко возрастет, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Guardian.Экс-советник Трампа усомнился, что тот - единственный, кто может "предотвратить третью мировую войну" и сделать вклад в завершение конфликтов на Украине и в секторе Газа. "Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть", - рассказал Болтон изданию. По мнению Болтона, Трамп "не очень много знает о внешней политике", мало читает и слишком полагается на личные отношения, что, предположительно, не позволяет ему полноценно владеть обстановкой. Как считает экс-советник Трампа, это может привести мир к "беде". Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джон болтон, джо байден, экономика
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Джо Байден, Экономика
Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса

Болтон: вероятность мирового кризиса при втором сроке Трампа резко возрастет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-оветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-оветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-оветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вероятность мирового кризиса во время второго президентского срока будущего главы Белого дома Дональда Трампа резко возрастет, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Guardian.
Экс-советник Трампа усомнился, что тот - единственный, кто может "предотвратить третью мировую войну" и сделать вклад в завершение конфликтов на Украине и в секторе Газа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе
03:18
«
"Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть", - рассказал Болтон изданию.
По мнению Болтона, Трамп "не очень много знает о внешней политике", мало читает и слишком полагается на личные отношения, что, предположительно, не позволяет ему полноценно владеть обстановкой. Как считает экс-советник Трампа, это может привести мир к "беде".
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжон БолтонДжо БайденЭкономика
 
 
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