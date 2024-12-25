https://ria.ru/20241225/tramp-1991123095.html

Трамп анонсировал кандидатов на пост послов США в Португалии и на Мальте

Трамп анонсировал кандидатов на пост послов США в Португалии и на Мальте - РИА Новости, 25.12.2024

Трамп анонсировал кандидатов на пост послов США в Португалии и на Мальте

Избранный президент США Дональд анонсировал кандидатов на должности послов США в Португалии и на Мальте, ими станут предприниматель Джон Арриго и Сомерс Фаркас, РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T04:53:00+03:00

2024-12-25T04:53:00+03:00

2024-12-25T04:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 декабря - РИА Новости. Избранный президент США Дональд анонсировал кандидатов на должности послов США в Португалии и на Мальте, ими станут предприниматель Джон Арриго и Сомерс Фаркас, начавшая свою карьеру с модельного бизнеса. Арриго - член семьи, связанной с Arrigo Automotive Group, семейным автодилером в районе Вест-Палм-Бич. Он также является членом гольф-клубов Mar-a-Lago и Trump International Golf Club. "Я давно знаю Джона. Уверен, что он проделает огромную работу для нашей страны и всегда будет ставить Америку на первое место", – говорится в заявлении Трампа. Фаркас – модель, филантроп и продюсер документальных фильмов. Ранее она входила в президентскую комиссию по стипендиям Белого дома и собрала миллионы долларов на благотворительность. Она активно поддерживает сотрудников служб быстрого реагирования, является попечителем Фонда полиции Нью-Йорка и инициатором фонда Crime Stoppers, который направлен на борьбу с преступностью. "Я рад сообщить, что Сомерс Фаркас станет следующим послом Соединенных Штатов в Республике Мальта", - представил второго кандидата избранный президент. Кандидатуры Фаркас и Арриго должны пройти процесс одобрения сенатом США. После недавней победы на выборах президент Трамп объявляет о назначениях в свою команду с беспрецедентной скоростью, отдавая предпочтение своим союзникам и успешным бизнесменам. Некоторые из кандидатов вызывают обеспокоенность общественности и экспертов из-за отсутствия у них дипломатической подготовки.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990756701.html

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в мире, сша, португалия, мальта