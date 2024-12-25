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Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе - РИА Новости, 25.12.2024
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03:18 25.12.2024 (обновлено: 06:02 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html
Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе
Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе - РИА Новости, 25.12.2024
Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе
Отношения между США и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону при администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости отставной... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:18:00+03:00
2024-12-25T06:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Отношения между США и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону при администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. "Российские должностные лица, судя по их заявлениям, колеблются в своих ожиданиях от Трампа. С одной стороны, некоторые, включая, как я понимаю, президента (России Владимира – Прим. ред.) Путина, считают, что существенных изменений в политике ожидать не стоит, потому что в США существует постоянное правительство, и неважно, кто занимает пост президента. Это правда. Но в то же время они ведут себя так, будто надеются, что в администрации Трампа найдется кто-то разумный, с кем можно будет вести диалог. На мой взгляд, это необоснованное ожидание", – сказал Джатрас. Экс-дипломат отметил, что его мнение основано на предполагаемом составе ключевых лиц в новой администрации Трампа. "Единственные разумные люди, которых я вижу в контексте отношений США и России, это Тулси Габбард, у которой, на мой взгляд, будут большие трудности с утверждением, и, возможно, Роберт Кеннеди-младший, у которого также будут проблемы с утверждением. Может быть, вице-президент (Джей Ди – Прим. ред.) Вэнс, но это также открытый вопрос", – подчеркнул он. При этом Джатрас добавил, что такие фигуры, как Марко Рубио, Майк Уолтц, Себастьян Горка и Кит Келлог, занимают жесткую позицию по отношению к Москве. "Они считают, что мы можем диктовать России свои условия, говорить: "Вы должны сделать это, вы должны сделать то". Они думают, что Россия в итоге уступит. Таков их взгляд на мир", – полагает собеседник агентства.Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, тулси габбард, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Государственный департамент США
Экс-дипломат США оценил перспективы отношений с Россией при Трампе

Экс-дипломат Джатрас: отношения США и России вряд ли изменятся при Трампе

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Отношения между США и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону при администрации избранного президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.
"Российские должностные лица, судя по их заявлениям, колеблются в своих ожиданиях от Трампа. С одной стороны, некоторые, включая, как я понимаю, президента (России Владимира – Прим. ред.) Путина, считают, что существенных изменений в политике ожидать не стоит, потому что в США существует постоянное правительство, и неважно, кто занимает пост президента. Это правда. Но в то же время они ведут себя так, будто надеются, что в администрации Трампа найдется кто-то разумный, с кем можно будет вести диалог. На мой взгляд, это необоснованное ожидание", – сказал Джатрас.
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Экс-дипломат отметил, что его мнение основано на предполагаемом составе ключевых лиц в новой администрации Трампа.
"Единственные разумные люди, которых я вижу в контексте отношений США и России, это Тулси Габбард, у которой, на мой взгляд, будут большие трудности с утверждением, и, возможно, Роберт Кеннеди-младший, у которого также будут проблемы с утверждением. Может быть, вице-президент (Джей Ди – Прим. ред.) Вэнс, но это также открытый вопрос", – подчеркнул он.
При этом Джатрас добавил, что такие фигуры, как Марко Рубио, Майк Уолтц, Себастьян Горка и Кит Келлог, занимают жесткую позицию по отношению к Москве.
"Они считают, что мы можем диктовать России свои условия, говорить: "Вы должны сделать это, вы должны сделать то". Они думают, что Россия в итоге уступит. Таков их взгляд на мир", – полагает собеседник агентства.
Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.
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